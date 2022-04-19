Вторник удивит контрастами: какой будет погода в Украине 19 апреля

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Светлана Шкурупий
Сегодня,
19 апреля, погода в Украине будет теплой, но с осадками. Вторник, как говорит
на своей странице в Facebook украинский синоптик Наталья Диденко, удивит своими
контрастами.
Погода в Украине на 19 апреля / фото: depositphotos.com
Этой
ночью в большинстве регионов страны будут заморозки, холоднее всего будет на
Западе, там столбики опустятся до 0…+5 градусов. В северной, центральной и
южной частях Украины ночью будет от +1…+5 градусов, а на Востоке — +4…+9 градусов.
Днем
столбики термометра в большинстве областей будут находиться в диапазоне +6…+11
градусов. Теплее всего будет на Востоке, там температура воздуха прогреется до
+15…+22 градусов. А вот жителям Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей
стоит подготовиться к дождям. На остальной территории осадков не прогнозируется.
Ветер завтра будет небольшой и умеренный, а в восточных регионах — порывистый.
В
столице Украины,19 апреля, ночью будет холодно, от 0 до 3 градусов, местами
возможны заморозки. А в дневное время температура поднимется до +8…+10
градусов. Осадков не прогнозируется.
Диденко
отметила, что на этой неделе в стране синоптическая ситуация довольно сложная,
но прогнозируемая и контролируемая. Ощутимое потепление украинцы почувствуют
уже ближе к празднику Пасхи.
Напомним,
климатологи говорят, что в Украине на Пасху, 24 апреля, будет прохладная погода и могут пройти дожди.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, в Украине спустя 50 лет может серьезно измениться климат. По словам эксперта Светланы Краковской, лето с каждым годом будет становиться все жарче, а зима превратится в осень, снег будет выпадать
крайне редко.
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