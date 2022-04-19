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Вторник удивит контрастами: какой будет погода в Украине 19 апреля

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, к какой погоде стоит готовиться украинцам в этот вторник

сегодня, 05:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сегодня, 19 апреля, погода в Украине будет теплой, но с осадками. Вторник, как говорит на своей странице в Facebook украинский синоптик Наталья Диденко, удивит своими контрастами.

Вторник удивит контрастами: какой будет погода в Украине 19 апреля

Погода в Украине на 19 апреля / фото: depositphotos.com

Этой ночью в большинстве регионов страны будут заморозки, холоднее всего будет на Западе, там столбики опустятся до 0…+5 градусов. В северной, центральной и южной частях Украины ночью будет от +1…+5 градусов, а на Востоке — +4…+9 градусов.

Днем столбики термометра в большинстве областей будут находиться в диапазоне +6…+11 градусов. Теплее всего будет на Востоке, там температура воздуха прогреется до +15…+22 градусов. А вот жителям Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей стоит подготовиться к дождям. На остальной территории осадков не прогнозируется. Ветер завтра будет небольшой и умеренный, а в восточных регионах — порывистый.

В столице Украины,19 апреля, ночью будет холодно, от 0 до 3 градусов, местами возможны заморозки. А в дневное время температура поднимется до +8…+10 градусов. Осадков не прогнозируется.

Диденко отметила, что на этой неделе в стране синоптическая ситуация довольно сложная, но прогнозируемая и контролируемая. Ощутимое потепление украинцы почувствуют уже ближе к празднику Пасхи.

Напомним, климатологи говорят, что в Украине на Пасху, 24 апреля, будет прохладная погода и могут пройти дожди.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Украине спустя 50 лет может серьезно измениться климат. По словам эксперта Светланы Краковской, лето с каждым годом будет становиться все жарче, а зима превратится в осень, снег будет выпадать крайне редко.


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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