ВСУ теперь не узнать: как изменилось украинское войско с начала полномасштабной войны с РФ

Сегодня, 14 октября, отмечаем не только Покров Пресвятой Богородицы, но и День защитников и защитниц Украины. Как видоизменилась украинская армия с начала широкомасштабной российской агрессии? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Наше государство внедрило концепцию сопротивления – "Тотальная оборона"

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поясняет:

"Система обороны страны – ответственность государства. Занимается этим Кабмин в целом и профильный министр – обороны, в частности. В свою очередь, ВСУ ведут боевые действия. С начала открытой агрессии, с 24 февраля, государство, наконец, начало активно внедрять стандарты НАТО (оперативные и административные). На тактическом, оперативном и стратегическом уровне".

По словам эксперта, на тактическом и оперативном уровне все стандарты НАТО – самые передовые – нами с начала открытой российской агрессии приняты. Что реально видно по освобождению наших территорий, в том числе, на севере и юге Украины.

тому подтверждение. Мы видим, что ВСУ получают самые современные виды вооружений – и сухопутных, и ПВО", – подчеркивает Олег Стариков. "Министр обороны Резников, наконец, начал выполнять функциональные задачи по обеспечению ВСУ новыми видами вооружений. Генштаб делает соответствующие заявки, исходя из проблематики, а профильный министр работает. И формат "Рамштайн" , шестое заседание в рамках которого прошло на этой неделе,

Кроме того, продолжает он, наше государство внедрило концепцию сопротивления – "Тотальная оборона". Она, поясняет эксперт, оперативно совместима между ВСУ, НАТО и другими нашими партнерами. Плюс – принята концепция сопротивления (касается гражданского населения).

"В ход пошли нетрадиционные методы ведения боевых действий, – рассказывает Олег Стариков. – Разведывательные сети – в РФ и на оккупированных территориях, где выполняют задачи силы специальных операций. Активная работа в киберпространстве. Информационные операции, тайные операции, а также ненасильственное сопротивление (когда оккупанты предлагают сотрудничать, но это саботируется – люди сидят дома или выезжают на подконтрольную украинским властям территорию)".

Если говорить об уровне ВСУ, то после внедрения стандартов НАТО мы научили вести сетецентрическую войну, акцентирует Олег Стариков. Результаты были показаны в ходе Балаклейско-Изюмской контрнаступательной операции на оперативном театре военных действий, а также в освобождении массы населенных пунктов на Херсонщине.

"После принятия стандартов НАТО, наши вооруженные силы поднялись на такой уровень, когда способны выполнять задачи, поставленные высшим военно-политическим руководством", – констатирует эксперт.

Вооруженные силы Украины остановили так называемую "вторую в мире" российскую армию

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан напоминает, что до 24 февраля текущего года в украинскую армию немногие верили в мире. Верили, подчеркивает он, только украинцы. Верили и помогала ее становлению, кто чем мог, в том числе последние 8 лет.

"В настоящее время украинская армия стала фактором глобальной безопасности, – уверен эксперт. – Причина такого кардинального изменения очевидна. Вооруженные силы Украины остановили так называемую "вторую в мире" российскую армию под Киевом и Харьковом. Нанесли ей беспрецедентные со времен Второй мировой войны потери. Выгнали с большинства временных оккупированных территорий Украины. В мире не осталось экспертов или политиков, не осознающих, что наша страна в войне, развязанной рашистской федерацией, выиграет. Победа уже на горизонте. Вопрос только в том, какой именно она будет".

А еще, продолжает Вадим Трюхан, важно отметить три ключевых изменения, которые претерпела украинская армия за последние семь месяцев.

"Первое. Армия практически перешла на стандарты НАТО. Экстерном. На поле боя. Второе. Украинское войско стало по-настоящему народным. Ведь немалую его часть составляет территориальная оборона, которая в том числе включает добровольческие формирования, формировавшиеся "с колес" в первые дни и недели после вторжения. Третье. Вооруженные силы Украины стали по настоящему профессиональной армией, ведь подавляющая часть солдат и офицеров, мичманов и матросов прошли или сейчас проходят обучение в государствах-членах НАТО или в Украине на наших полигонах по программам Альясна, на новейшей боевой технике. Теперь, – констатирует эксперт, – ни одна страна в мире не осмелится безнаказанно угрожать, а тем более нападать на Украину. Из этой войны наше государство выйдет сильным в плане безопасности, как никогда раньше".

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