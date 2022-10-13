Итоги Рамштайна-6: на какие решения созрели союзники Украины

Специально для издания "Комментарии" эксперты проанализировали итоги "Рамштайна-6" – встречи министров обороны около 50 стран НАТО и союзников по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Встреча в формате "Рамштайн". Фото: из открытых источников

Есть разные системы ПВО и ПРО в разных странах и главная задача сейчас – все их скоординировать, чтобы работали, как один механизм

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что "Рашмтайн-6" с точки зрения предоставления Украине необходимого вооружения (важно также, чтобы это было в необходимом количестве), пожалуй, знаковый.

"Главный итог шестого "Рамштайна" состоит в том, что, наконец, начали хотя бы условно говорить о закрытии неба над Украиной. Еще в марте-апреле украинский президент обращался к Западу с просьбой сделать это, чтобы избежать массовых жертв и уничтожения нашей критический инфраструктуры. К сожалению, этого не случилось. Партнеры не захотели брать на себя такую ответственность. Но после 10 октября, когда произошел целенаправленный ракетный обстрел россиянами всей территории Украины, а целями стали энергетические объекты, похоже, до большинства руководства стран НАТО и союзников дошло, что пора делать то, что надо было делать еще весной", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что и глава Пентагона Ллойд Остин, и председатель объединенного комитета начальников генеральных штабов США Марк Милли заявили о необходимости создания в Украине интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Есть разные системы ПВО и ПРО в разных странах. И главная задача сейчас – все их скоординировать, чтобы работали, как один механизм, – поясняет политолог. – Если не сами западные партнеры Украины будут это делать, то хотя бы предоставят нам необходимые системы ПВО, которые работают на разных уровнях (дальнем, среднем, малом), позволяя эффективно поражать разные виды ракет, самолеты, вертолеты, дроны".

По словам Виталия Балы, важно, что представителями формата "Рамштайн" заявлено намерение помогать Украине закрыть небо.

"Мы будем это делать сами, но с помощью оружия, предоставленного партнерами. Важно, что это озвучено в публичной плоскости, – акцентирует эксперт. – Надеюсь, есть и непубличные договоренности касательно дальнобойной артиллерии, дальнобойных ракет, которые также нам остро необходимы. Сегодня, к примеру, появилась информация, что Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS".

Нам обещают больше средств ПВО и ПРО, боеприпасов к ним, более мощную арту и РСЗО

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких рассуждает так:

"Поскольку подготовка очередной встречи "Рамштайна" происходила во время усиления российского ракетного террора против Украины, который уже привел к очередным жертвам среди гражданского населения, нет ничего удивительного в том, что основное внимание было уделено вопросу предоставления Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны. Это необходимо для того, чтобы Украина могла самостоятельно защитить свое население и объекты критической инфраструктуры, которые являются целями российских ударов".

По словам эксперта, учитывая реакцию ведущих государств мира на откровенно террористические как по форме, так и по содержанию действия РФ, есть все основания, рассчитывать на то, что вопрос усиления способности Украины оградить себя от подобных ракетных ударов будет решен положительно. И ряд заявлений по итогам встречи министров обороны стран НАТО и союзников говорят именно об этом. Нам обещают больше средств ПВО и ПРО, боеприпасов к ним, более мощную арту и РСЗО – и так далее.

"Явно делается ставка на дальнейшее обеспечение ВСУ всем необходимым, чтобы те были способны освободить Украину от российских захватчиков, которые принесли с собой только смерть и страдания для миллионов людей, – подчеркивает Валентин Гладких. – Не исключаю, что найдет поддержку и предложение президента Украины Владимира Зеленского и по созданию "финансового Рамштайна", поскольку обеспечение экономической стабильности не менее важно, чем сугубо военная компонента. Очевидно, что РФ надеется, переведя войну в формат "на истощение", на достижение своих целей. Цивилизованный мир должен лишить государство-агрессора этой иллюзии – как уже лишил его иллюзии "второй армии мира", которая на деле терпит поражение в Украине".

Формат "Рамштайн" работает, но при этом наши просьбы выполняются очень дозировано, по чайной ложке

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отмечает, что Украина хочет от "Рамштайна" и других подобных форматов удовлетворения ключевых запросов по оружию. Сейчас, по его словам, это даже не столько системы противовоздушной обороны (ПВО), сколько противоракетной обороны (ПРО).

"Мы видим, что с этим колоссальные проблемы. И наши союзники после массовых ракетных обстрелов Россией территории Украины, похоже, согласовали необходимые нам вещи. Другое дело, когда мы сможем всё это получить, – говорит политолог. – Системы ПВО и ПРО достаточно сложные. Но украинские военные демонстрируют потрясающие успехи в освоении новых видов вооружения. В те же США есть в запасы отличных противоракетных систем "Patriot". Вопрос, подчеркиваю, что и когда мы реально что получим".

По мнению Алексея Якубина, позитив, что формат "Рамштайн" работает, старается гибко реагировать на происходящее в Украине. Но при этом, отмечает он, наши просьбы выполняются очень дозировано, по чайной ложке.

"О том, что нам нужны ПВО и ПРО, было ясно с первых дней войны, когда критические объекты, включая АЭС, находились (и находятся) под угрозой ударов. Со всеми вытекающими… Процесс предоставления необходимой помощи движется, но медленно. Всё делается с запозданием, – считает эксперт. – А медленность связана с желанием стран НАТО дополнительно не эскалировать ситуации с РФ, тем более на фоне сигналов оттуда о возможном использовании оружия массового поражения".

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