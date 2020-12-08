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Всему виной стресс: в одной из областей Украины зацвели яблони

Зимнее цветение яблонь мог спровоцировать стресс

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Недавно синоптики говорили, что грядущая зима в Украине будет аномальной. А вот и появилось первое доказательство этого прогноза. В Николаевской области в начале декабря зацвели молодые яблоки.

Всему виной стресс: в одной из областей Украины зацвели яблони

в декабре в Украине зацвели яблони (фото из открытых источников)

Местные жители снимают на видео буйный цвет десяток молодых плодовых деревьев, в то время как на улице падает снег. Это действительно можно назвать природной аномалией. Эксперты поспешили объяснить, что же могло стать причиной этого явления. По их словам, зимнее цветение яблонь мог спровоцировать стресс, который пережили деревья. Дело в том, что на протяжение года в Украине погода была засушливой, а осенью начались частые и обильные дожди. Из-за этого многие растения начали вести себя аномально. 

Известно, что в ноябре у многих фермеров начала плодоносить малина, а также цвета сирень, теперь настала очередь и яблонь. "Снег идет, а деревья цветут. Вот это 2020 год", — прокомментировал один из очевидцев.

Напомним, что в прошлом году зимой в Украине наблюдалась похожая ситуация. Например, во Львове расцвела калина и магнолия, на Закарпатье – ромашки и виолы, а в Виннице в конце декабря — японские сакуры. Все это было связано с теплой погодой, не характерной для зимнего месяца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в будущем из-за повышения уровня мирового океана Украина может потерять некоторые населенные пункты, находящиеся на побережье Черного и Азовского морей. Климатолог Вера Балабух рассказала, что опасность представляет не только затопление территорий, а й эрозия побережья, которую провоцируют данные процессы. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-nikolaevskoy-oblasti-zacveli-yabloni.html
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