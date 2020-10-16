Какие территории Украины в будущем уйдут под воду – прогноз климатолога

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Таисия Ерохина
В будущем Украина
может потерять некоторые населенные пункты на побережье Черного и Азовского
морей – территории попросту уйдут под воду из-за повышения уровня мирового
океана. Об этом рассказала
заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского
гидрометеорологического института Вера Балабух "Главреду".
Так, за последние
сто лет, с 1901 по 2010 год, уровень мирового океана повысился на 19 см. Эксперт
говорит, что такие изменения будут продолжаться, что может привести к
затоплению значительных регионов. Прежде всего под угрозой – прибрежные
территории.
По словам
климатолога, в Украине могут быть подтоплены части побережья Азовского и
Черного морей. Балабух сообщила, что районы Измаила и Вилково в Одесской
область Украина вообще может потерять. Более того, опасно не только затопление
территории, но и эрозия побережья, которую провоцируют происходящие процессы.
А вот Крымский
полуостров, отметила эксперт, менее подвержен опасности. Крым не затонет, по
словам эксперта, потому что он довольно "высокий".
Напомним, ученые
бьют тревогу из-за экологической
катастрофы в Большом Барьерном рифе.
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