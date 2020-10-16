Какие территории Украины в будущем уйдут под воду – прогноз климатолога

В будущем Украина может потерять некоторые населенные пункты на побережье Черного и Азовского морей – территории попросту уйдут под воду из-за повышения уровня мирового океана. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух "Главреду".

Так, за последние сто лет, с 1901 по 2010 год, уровень мирового океана повысился на 19 см. Эксперт говорит, что такие изменения будут продолжаться, что может привести к затоплению значительных регионов. Прежде всего под угрозой – прибрежные территории.

По словам климатолога, в Украине могут быть подтоплены части побережья Азовского и Черного морей. Балабух сообщила, что районы Измаила и Вилково в Одесской область Украина вообще может потерять. Более того, опасно не только затопление территории, но и эрозия побережья, которую провоцируют происходящие процессы.

А вот Крымский полуостров, отметила эксперт, менее подвержен опасности. Крым не затонет, по словам эксперта, потому что он довольно "высокий".

"Там есть горная система, однако риск для степной части, особенно ее северных регионов, все же есть", — добавила климатолог.

Напомним, ученые бьют тревогу из-за экологической катастрофы в Большом Барьерном рифе.

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