Украину ожидает зима с погодными сюрпризами: прогноз синоптиков

В Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют аномальную грядущую зиму. Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Вера Балабух в интервью Obozrevatel.

Ожидается, что средняя температура будет на два градуса выше, чем в начале этого столетия. Кроме того, на погоду в Украине повлияет холодное течение в тропиках Тихого океана. Данное погодное явление меняет общую циркуляцию атмосферы, усиливая меридиональные процессы над Европой. То есть, может быть очень тепло как для зимы. Но также могут быть резкие похолодания. Так что возможны кратковременные морозы.

Климатолог также рассказала о еще одном процессе в тропиках – фазах двухгодичного колебания ветров. Сейчас оно находится в западной фазе. Соединяясь с течениями, это увеличивает вероятность вторжения потоков как холодного, так и теплого воздуха.

Синоптики прогнозируют, что дефицит осадков в Украине продолжится.

"У нас начался очень серьезный засушливый период. С мая прошлого года атмосферная засуха перешла в гидрологическую. Кратковременные осадки сменили ситуацию только на западе Украины. А на востоке ситуация не меняется", — отметили в Укргидрометцентре.

Поэтому даже если будут осадки, то они не перекроют дефицита воды, который уже сформировался.

Ранее сообщалось, что народные синоптики предупреждают украинцев о нетипичной для декабря погоде – так называемом зимнем бабьем лете.

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