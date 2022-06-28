Время дипломатии вышло: почему саммит НАТО может стать историческим – каких решений ждать Украине

С 28 по 30 июня в Мадриде состоится саммит НАТО. Какие ожидания от данного мероприятия? С этим вопросом издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Саммит НАТО. Фото: Getty Images

На саммите могут поднять вопрос принятия Украины в ассоциативные члены Альянса

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов акцентирует, что исторический саммит НАТО, который откроется сегодня в столице Испании, Мадриде, должен стать поворотным на фоне вызовов современности.

"На первом месте, согласно анонсам мероприятия, будет стоять анализ российской агрессии против Украины – и пути коллективного противодействия. Маски сорваны, путин показал свое истинное лицо. Теперь пути дипломатических решений сменились контраверсивными – военными, в том числе и превентивными действиями. Тема Украины и помощь, в том числе военно-техническая, гуманитарная будут в приоритете", прогнозирует эксперт.

По его словам, одним из основных вопросов, будет тема усиления восточного фланга НАТО за счет военно-технического комплекса и, возможно, экстренного принятия в члены Североатлантического альянса Финляндии и Швеции.

"США на фоне эскалации военной ситуации в Украине возвращают 100 000 американских солдат в Европу, из них 10 тысяч будут дислоцированы только в Польше. Следует отметить, что 63-летний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который занимает должность с 2014 года должен был в этом году покинуть пост. Однако все члены альянса однозначно высказались за продолжения полномочий генсека на фоне продолжающейся войны в Украине. Накануне он объявил о намерении привести "существенно более 300 000 солдат" Альянса в режим повышенной боевой готовности и экстренного реагирования", – подчеркивает Алексей Воронцов.

Важным моментом, продолжает он, станет вопрос сокращения времени на принятия решений, когда времени на раскачку попросту нет.

"Скорей всего, американцам удастся уговорить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не противиться расширению Альянса за счет Швеции и Финляндии. Ведь остальные 29 стран-членов НАТО по этому поводу претензий не имеют. Именно сплоченность и скорость принятия решений, а также усиление оборонно-наступательных ресурсов с применением новейших технологий – залог успеха обновленной стратегии НАТО на ближайшую перспективу. И роль Украины тут – в приоритете, тем более, что мы достаточно эффективно научились применять новейшую натовскую технику и оружие против армии рф. Допускаю, что на саммите могут поднять вопрос принятия Украины в ассоциативные члены Альянса, – отмечает Алексей Воронцов. – По крайней мере, мировое сообщество убедилось, что на самом деле происходит у нас – и кто террорист №1 и враг всего прогрессивного человечества".

Всем уже понятно, что Украине нужны самолеты, ПВО, максимальное количество современного, эффективного вооружения

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отмечает, что на саммите "Большой семерки" (G7) уже обсуждались новые антироссийские санкции (включая эмбарго на золото, ограничение цены на нефть и так далее), так как рф научилась обходить существующие – через третьи страны.

По ее мнению, учитывая всё это, очевидно, что на саммите НАТО будут обсуждаться очередные поставки оружия для противодействия российской агрессии.

"К сожалению, мы его не получаем в достаточном количестве и качестве. Также поднимут тему укрепления границ НАТО, пересмотра стратегии Альянса, где именно рф будет названа главной угрозой. Естественно, будут обговаривать и гипотетическое вступление в блок Швеции и Финляндии. Но тут есть фактор Турции, который пока притормозил данный процесс", – подчеркивает эксперт.

При этом, продолжает она, нужно понимать, что даже если есть политическая воля на поставки оружия, США и ЕС держаться на бюрократии (в хорошем смысле слова, потому что она защищает законы). И решения, в том числе касательно передачи Украине тех или иных видов вооружений, не могут быстро воплощаться в жизнь. Тем более, что порой определенные образцы оружия еще необходимо изготовить или перекупить у других стран, предоставив что-то взамен.

"Вероятно, поднимут и тему продовольственной безопасности – еще один рычаг давления, который использует путин, блокируя, к примеру, украинские порты и мешая вывозу зерна, – прогнозирует Екатерина Одарченко. – Думаю, всем уже понятно, что Украине нужны самолеты, ПВО, максимальное количество современного, эффективного вооружения для защиты не только своей территории, но и всего мира от российской агрессии".

В этот раз россия получит статус главного противника Альянса

Политический эксперт Валентин Гайдай подчеркивает, что кардинальные решения если будут обговариваться и приниматься, то, скорее на встречах в формате "Рамштайн" (министры обороны стран НАТО и союзников), глав "Большой семерки" и так далее.

"При этом саммит НАТО – знаковое событие, на котором в этот раз россия получит статус главного противника Альянса. Судя по заявлениям руководства НАТО и отдельно взятых лидеров стран-членов блока, ставки сделаны именно на проигрыш рф. Так, из Великобритании звучали заверения, что там не успокоятся, пока не уничтожат российскую экономику, что страна-агрессор должна обязательно потерпеть поражение. И в таком духе, – отмечает эксперт. – Плюс – мы имеем постоянную военную и финансовую помощь со стороны США. В частности, нам обещают новую партию американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и, по некоторым данным, противоракетную оборону средней и большой дальности – NASAMS, способную поражать цели на расстоянии более 160 км".

По мнению Валентина Гайдая, в рамках саммита НАТО, а также после очередной встречи в формате "Рамштайн", будут приняты решения по передаче оружия Украине отдельно взятыми странами.

"Причем не только от так называемых англо-саксонских, но и от стран континентальной западной Европы. Где складывается любопытная ситуация. По моей информации, в той же Италии политики до последнего момента тянули с передачей оружия, а вот военные были всецело – "за". И такая ситуация во многих странах, – подчеркивает эксперт. – Ну, а то, что лидеры "Большой семерки" высмеяли на саммите путина, говорит о том, что сжигаются мосты. Что с этим российским режимом цивилизованный мир более разговаривать не намерен. Думаю, на саммите НАТО мы увидим продолжение данной тенденции".

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