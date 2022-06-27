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Не только Кременчуг: после обстрела России в Харькове тоже есть погибшие

Больше всего в Харькове от обстрелов страдает Северная Салтовка

сегодня, 19:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские войска не прекращают накрывать огнем Харьков. Так, после очередного обстрела погибли минимум три человека. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Харьковской ОВА. Также информацию подтвердила советница главы ОВА Наталья Попова в Facebook.

Не только Кременчуг: после обстрела России в Харькове тоже есть погибшие

Супермаркет Ашан. Фото: GETTY IMAGES

В Харьковской ОВА отметили, оккупанты не прекращают вести хаотичный огонь, обстреливая мирные города и села Харьковской области. Достается и самому Харькову. Больше всего "прилетов" в Северной Салтовке.

По предварительной информации от медиков, за медицинской помощью обратились минимум три пострадавших от обстрелов. При этом власти призывают харьковчан с понимаем и всей серьезностью относиться к предупреждающим сигналам о тревоге и пытаться оперативно переходить в укрытие.

Наталья Попова более подробно разъяснила информацию о погибших и раненых. По ее данным, предварительно 15 человек получили ранения. Среди раненых есть дети. При этом три человека погибли, но эта цифра не окончательная. 

Отметим, Харьковская область – одна из тех областей, которая страдает от ежедневных обстрелов оккупантов. Практически каждый день есть жертвы и раненые. Только за предыдущие сутки – минимум два человека погибли, после того, как россияне обстреляли Чугуевскую ОТГ.

Этой ночью Россия также решила демилитаризировать школу в Харькове. Ракета попала во двор школы, к счастью, обошлось без жертв.

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Источник: https://www.facebook.com/popova.natali/posts/pfbid02H4rnE5MThjEAC9x8Eoeprea2kbVmK3w6bDViMvSw426cGi2uzzxuDu24vgAGLRL5l
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