Врач объяснила, почему прививки от COVID-19 нужно делать даже тем, кто переболел

За то время, как в мире обнаружен коронавирус, до сих пор ученые и медики не сумели точно выяснить на протяжении какого отрезка времени у переболевшего COVID-19 человека сохраняются антитела. Также точно неизвестно на протяжении какого времени сохраняются антитела у привитого против COVID-19 человека. Есть только предварительные данные. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью "Обозревателю" рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П.Шупика Татьяна Бондаренко.

Прививка дает дополнительную защиту от вируса Фото REUTERS

По ее мнению, если человек перенес заболевание на коронавирус, а потом вакцинировался против COVID-19, то есть вероятность, что уровень защиты против коронавируса у него будет на порядок выше, чем у того человека, который просто переболел коронавирусом, но не прививался.

Татьяна Бондаренко отмечает, нельзя сказать, что после того, как человек переболел коронавирусом и вакцинировался, то у него будет "пуленепробиваемый" иммунитет, но точно можно сказать – защита от того, чтобы не заболеть повторно будет серьезная.

Врач считает, что должно пройти еще несколько лет, чтобы ученые могли делать какие-то выводы по защите от коронавируса. Так как вирус новый, нет точных данных об иммунитете против COVID-19. Но прививка точно придает дополнительный уровень защиты.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало – экс-главный санврач рассказал, сколько должно пройти времени, чтобы понять, что вакцина против COVID-19 безопасна и эффективна.

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