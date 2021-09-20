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Врач объяснила, почему прививки от COVID-19 нужно делать даже тем, кто переболел

Те, кто переболели COVID-19, а позже сделали прививку, могут иметь лучшую иммунную защиту от нового заражения

сегодня, 13:00
Автор:

Кравцев Сергей

За то время, как в мире обнаружен коронавирус, до сих пор ученые и медики не сумели точно выяснить на протяжении какого отрезка времени у переболевшего COVID-19 человека сохраняются антитела. Также точно неизвестно на протяжении какого времени сохраняются антитела у привитого против COVID-19 человека. Есть только предварительные данные. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью "Обозревателю" рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П.Шупика Татьяна Бондаренко.

Врач объяснила, почему прививки от COVID-19 нужно делать даже тем, кто переболел

Прививка дает дополнительную защиту от вируса Фото REUTERS

По ее мнению, если человек перенес заболевание на коронавирус, а потом вакцинировался против COVID-19, то есть вероятность, что уровень защиты против коронавируса у него будет на порядок выше, чем у того человека, который просто переболел коронавирусом, но не прививался.

Татьяна Бондаренко отмечает, нельзя сказать, что после того, как человек переболел коронавирусом и вакцинировался, то у него будет "пуленепробиваемый" иммунитет, но точно можно сказать – защита от того, чтобы не заболеть повторно будет серьезная. 

Врач считает, что должно пройти еще несколько лет, чтобы ученые могли делать какие-то выводы по защите от коронавируса. Так как вирус новый, нет точных данных об иммунитете против COVID-19. Но прививка точно придает дополнительный уровень защиты.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, кто в Украине получил задание контролировать уровень вакцинации учителей в учебных заведениях. На основе отчета контролирующих органов и будет приниматься решение закрывать какую-то из школ или нет на карантин.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – экс-главный санврач рассказал, сколько должно пройти времени, чтобы понять, что вакцина против COVID-19 безопасна и эффективна.


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Источник: https://covid.obozrevatel.com/vrach-skazala-u-kogo-immunitet-k-covid-19-silnee.htm?_gl=1*8mnsxd*_ga*Mzc4MzQ5NTQ2LjE2MjcwNDY2MzY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMjExMzYwMC4zNC4xLjE2MzIxMTM2NTMuMA..&_ga=2.119132046.642394187.1632113653-378349546.1627046636
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