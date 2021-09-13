Бывший главный санврач рассказал, сколько должно пройти лет, чтобы понять, что вакцина против COVID-19 безопасна

Нужно в среднем еще 2-3 года, чтобы человечество могло быть уверенным в безопасности вакцины против коронавируса, после чего начать прививать детей. До этого времени должны быть проведены все клинические исследования, подтверждающие безопасность и эффективность препаратов. Как передает издание "Комментарии", в этом уверен бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов, пишет "Обозреватель".

Вакцинация. Фото из открытых источников

По его словам, то, что сегодня прививают против коронавируса только взрослых и то здоровых людей, означает лишь одно, что ещё нет у человечества стопроцентной уверенности в безопасности представленных вакцин. Врачи выполняют в первую очередь заповедь "Не навреди!" Поэтому большинством стран принято решение пока что детей не прививать. К тому же клинические исследования проводились на взрослых людях, и медики до сих пор не знают, как вакцина может повлиять на детский организм.

Бывший санврач отметил, те государства, которые приняли решение о вакцинации детей, фактически взяли на себя ответственность за то, как будут действовать вакцины на организм. Производители пока что не рекомендуют прививать детей. В то же время врач уверен, что тематические научные исследования точно будут проведены.

По мнению Бережнова, нужно приблизительно 5 лет, чтобы сказать, кого и как можно прививать. Два года уже прошло, ещё нужно 3 года для того, чтобы понимать, как вакцины действуют на человеческий организм, в частности в отношении вакцинирование детей.

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