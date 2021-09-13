logo
Русский Українська

BTC/USD

44379.50

ETH/USD

3188.54

LTC/USD

172.38

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Бывший главный санврач рассказал, сколько должно пройти лет, чтобы понять, что вакцина против COVID-19 безопасна
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший главный санврач рассказал, сколько должно пройти лет, чтобы понять, что вакцина против COVID-19 безопасна

Медики не советуют прививать детей против коронавируса

сегодня, 09:28
Автор:

Кравцев Сергей

Нужно в среднем еще 2-3 года, чтобы человечество могло быть уверенным в безопасности вакцины против коронавируса, после чего начать прививать детей. До этого времени должны быть проведены все клинические исследования, подтверждающие безопасность и эффективность препаратов.  Как передает издание "Комментарии", в этом уверен бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов, пишет "Обозреватель".

Бывший главный санврач рассказал, сколько должно пройти лет, чтобы понять, что вакцина против COVID-19 безопасна

Вакцинация. Фото из открытых источников

По его словам, то, что сегодня прививают против коронавируса только взрослых и то здоровых людей, означает лишь одно, что ещё нет у человечества стопроцентной уверенности в безопасности представленных вакцин. Врачи выполняют в первую очередь заповедь "Не навреди!" Поэтому большинством стран принято решение пока что детей не прививать. К тому же клинические исследования проводились на взрослых людях, и медики до сих пор не знают, как вакцина может повлиять на детский организм. 

Бывший санврач отметил, те государства, которые приняли решение о вакцинации детей, фактически взяли на себя ответственность за то, как будут действовать вакцины на организм. Производители пока что не рекомендуют прививать детей. В то же время врач уверен, что тематические научные исследования точно будут проведены.

По мнению Бережнова, нужно приблизительно 5 лет, чтобы сказать, кого и как можно прививать. Два года уже прошло, ещё нужно 3 года для того, чтобы понимать, как вакцины действуют на человеческий организм, в частности в отношении вакцинирование детей.

Читайте также на портале "Комментарии" — Виктор Ляшко рассказал, как обстоит ситуация с вакцинацией медиков и педагогов и кто впереди.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://covid.obozrevatel.com/pochemu-net-massovoj-vaktsinatsii-detej-ot-covid-19-eks-glavnyij-sanvrach-dal-otvet.htm?_gl=1*37ha23*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMTUxMjc2MC4yMDIuMC4xNjMxNTEyNzYwLjA.&_ga=2.70636240.1372812021.163151276
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ