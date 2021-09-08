Ляшко рассказал, как обстоит ситуация с вакцинацией медиков и педагогов

Первую дозу вакцины от COVID-19 сделали 74% медицинских работников, двумя дозами прививались 57%. Показатель привитых педагогов немного ниже. Первый укол получили чуть больше 40% работников образовательной сферы. Два укола сделано 30% педагогов. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные, который обнародовал у себя в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко - фото Facebook Виктора Ляшко

Как сообщалось еще ранее процент привитых среди педагогов по-прежнему уступает показателям по прививках среди медработников. Говоря о вакцинации педагогов Виктор Ляшко уточнил, что речь идет о вакцинации всех работников, которые сегодня трудятся в образовательной сфере, а не только учителей и преподавателей.

Виктор Ляшко обратился с призывом ко всем украинцам скорее решаться и вакцинироваться, не откладывая это решение на потом. Министр подчеркнул, на сегодняшний день только вакцинация может быть гарантией, что даже в случае заболевания коронавирусом вам удастся избежать тяжелого исхода болезни, а также удастся избежать госпитализации.

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