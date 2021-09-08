logo
Русский Українська

BTC/USD

46083.04

ETH/USD

3347.24

LTC/USD

180.38

USD/UAH

26.89

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Ляшко рассказал, как обстоит ситуация с вакцинацией медиков и педагогов
commentss НОВОСТИ Все новости

Ляшко рассказал, как обстоит ситуация с вакцинацией медиков и педагогов

Педагоги продолжают отставать от медиков по уровню вакцинации

сегодня, 11:50
Автор:

Кравцев Сергей

Первую дозу вакцины от COVID-19 сделали 74% медицинских работников, двумя дозами прививались 57%. Показатель привитых педагогов немного ниже. Первый укол получили чуть больше 40% работников образовательной сферы. Два укола сделано 30% педагогов. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные, который обнародовал у себя в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко рассказал, как обстоит ситуация с вакцинацией медиков и педагогов

Виктор Ляшко - фото Facebook Виктора Ляшко

Как сообщалось еще ранее процент привитых среди педагогов по-прежнему уступает показателям по прививках среди медработников. Говоря о вакцинации педагогов Виктор Ляшко уточнил, что речь идет о вакцинации всех работников, которые сегодня трудятся в образовательной сфере, а не только учителей и преподавателей.

Виктор Ляшко обратился с призывом ко всем украинцам скорее решаться и вакцинироваться, не откладывая это решение на потом. Министр подчеркнул, на сегодняшний день только вакцинация может быть гарантией, что даже в случае заболевания коронавирусом вам удастся избежать тяжелого исхода болезни, а также удастся избежать госпитализации. 

Читайте также на "Комментариях" — Виктор Ляшко отчитался, что всего лишь задержкой на неделю, но выполнил свое обещание о 10 миллионах вакцинировавшихся в Украине.

Также читайте на "Комментариях" — Ляшко рассказал, стоит ли готовиться к общеукраинскому локдауну уже в ноябре, если в стране ухудшатся показатели заболеваемости и начнет расти процент госпитализации. Министр снова намекнул, что вакцинация может стать спасением против локдауна, других вариантов быть не может.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2430296177102492
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ