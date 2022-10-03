Впервые в истории Украины: сколько украинцев поддерживают вступление страны в НАТО

Если бы украинцам пришлось принимать участие в референдуме о вступлении Украины в НАТО в первых числах октября, то с большой долей вероятности это решение поддержали бы рекордные 83% наших соотечественников. Против высказались бы всего 4%. Воздержались от голосования 9%. Социологи уже констатировали, что такой поддержки вступления Украины в НАТО не было с 1991 года. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на результаты соцопроса Социологической группы "Рейтинг".

НАТО-Украина. Фото: Getty Images

Аналитики отмечают, что в июне 2022 года поддерживали вступление в НАТО 76% украинцев.

Также социологи обращают внимание на рекордные проценты по вступлению Украины в Европейский Союз. Если бы это решение выносилось на голосование, то его поддержали бы 86: наших соотечественников. Интересно, что вступление Украины в ЕС одинаково поддерживают жители всех регионов Украины.

В "Рейтинге" отметили, что опрос был проведен на протяжении 1-2 октября по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также тех территорий, где из-за тяжелой ситуации отсутствует мобильная связь.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Украина "достигает прогресса" в Херсонской области, продолжая противостоять российскому вторжению, и добавил, что произошли "определенные изменения в динамике боевых действий". Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью каналу "CNN".





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