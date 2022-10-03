Как украинцы изменили динамику на поле боя и где наступают: ответ главы Пентагона

Украина "достигает прогресса" в Херсонской области, продолжая противостоять российскому вторжению, и добавил, что произошли "определенные изменения в динамике боевых действий". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью каналу "CNN".

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

Остин объяснил это изменение мастерством украинских солдат и стратегическим использованием ими оружия, предоставленного союзниками США и НАТО, в частности, высокомобильных зенитно-ракетных комплексов (HIMARS).

"То, что мы наблюдаем сейчас, является своеобразным изменением динамики на поле боя", — сказал Остин. "Они очень, очень хорошо поработали в районе Харькова и движутся, чтобы воспользоваться возможностями, которые появились. Бои в Херсонской области идут немного медленнее, но они продвигаются вперед" — отметил он.

Остин отметил, что украинские силы используют "такие технологии, как HIMARS" и применяют их "правильным способом" для "проведения атак на такие объекты, как склады материально-технического обеспечения и командные пункты, что забирает значительные возможности у россиян".

Таким образом, украинцы "изменили динамику, и это создало возможность для них маневрировать", добавил он.

Отвечая на вопрос, почему США не предоставили Украине оружие большей дальности, о котором просили украинцы, Остин сказал, что общается со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым, "регулярно", и считает, что США были "очень эффективными в предоставлении им тех вещей, которые являются очень, очень эффективными на поле боя".

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