Насыщенная концовка сентября и начало октября: как произошедшее повлияет на Украину

Последняя неделя сентября и начало октября выдались очень насыщенными для Украины. На всех фронтах. Специально для издания "Комментарии" эксперты подбили итоги недели и спрогнозировали последствия происшедших в течение нее топ-событий.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Абсурдными решениями Россия запустила совсем другой – худший для себя – сценарий

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук главным для Украины событием уходящей недели (как и любой другой в последнее время) считает дальнейшее освобождение наших земель.

"Имеем отличные новости из Донецкой, Луганской, Херсонской областей. Надеемся, деоккупация будет продолжаться нарастающими темпами, – отмечает эксперт. – Также следует отметить подписание президентом США Байденом закона о выделении нашей стране 12,5 млрд помощи (военной и финансовой)".

Топ-темой, по словам Бориса Кушнирука, стало и решение РФ касательно аннексии территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей (причем россияне считают своими даже земли Николаевской области, которые пока являются частично оккупированным).

"Впрочем, если в 2014 году аннексия Крыма воспринималась нами как трагедия, то нынешнее аннексирование россияне превратили в фарс. Причем, опуская до фарса и историю с Крымом, – говорит эксперт. – Очевидно, что ВСУ продолжат освобождать оккупированные земли, которые якобы (по извращенной логике Кремля) теперь являются частью РФ. Тем самым сами россияне обрубили для себя возможность решить конфликт дипломатическим путем. Если ранее казалось, что по тому же Крыму придется договариваться за столами переговоров, то нынешние решения Кремля не оставляют нам вариантов кроме как освобождать свои земли, включая Крым, военным путем. Безусловно, с западной помощью. И это новая реальность, которую создала сама российская власть. Своими абсурдными решениями она запустила совсем другой – худший для себя – сценарий".

Украина, как ответный шаг на аннексию РФ, заявила о подаче заявки на ускоренное членство в НАТО

По мнению директора Communication group, политического эксперта Владимира Манько, уходящая неделя принесла как хорошие, так и плохие новости.

"Среди хороших – освобождение Лимана в Донецкой области. Это означает, что ВСУ не остановились на освобождении Харьковщины, а идут дальше. После Лимана откроется возможность похода на Кременную и Сватово, что на Луганщине. Наблюдается активизация наступательных действий и в Херсонской области", – отмечает эксперт.

Плохой новостью он считает аннексию украинских территорий, оккупированных Россией, по результатам т.н. "референдума". По мнению Владимир Манько, теперь Кремль, введя эти земли в свое юридическое пространство, может прибегнуть к применению неконвеционального оружия против наших войск.

"Единственное, что сдерживает агрессора от такого шага – четкий сигнал от США о разрушительных последствиях для РФ", – поясняет эксперт.

Важным событием этой недели он также считает подачу заявки Украины на ускоренное членство в НАТО.

"Это было сделано как ответный шаг на аннексию, – говорит Владимир Манько. – НАТО, к сожалению, не заявило о возможности вступления прямо сейчас. Но всестороннюю поддержку продолжать обещают. Спасибо и на этом".

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