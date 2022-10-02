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Чем ответит мир на новую аннексию РФ – будет ли призыв Украины услышан

Начав мобилизацию, подписав документы об аннексии Путин может пытаться зайти на "второй круг" вторжения

сегодня, 12:37
Автор:

Кравцев Сергей
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МИД Украины в ответ на "присоединение" к РФ "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей призвал иностранные государства ускорить предоставление нашему государству всей необходимой военной, экономической и финансовой помощи, ввести дополнительные жесткие санкции против России, изгнать ее из международных организаций, а также поддержать инициативу по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против УкраиныКакова вероятность, что призыв будет услышан? Что еще цивилизованный мир может сделать, чтобы положить конец российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Чем ответит мир на новую аннексию РФ – будет ли призыв Украины услышан

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Мы точно увидим увеличение военной и финансовой помощи – всё это идет по нарастающей

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев подчеркивает, что любая война имеет материальное измерение. И ее исход предрешается, в том числе, данным фактором. И вполне логично, поясняет он, что МИД обращается с призывом помогать Украине не только морально, но и материально.

"Противостояние с РФ требует таких финансовых, военных и прочих ресурсов, которыми Украина не располагала и не располагает. Но помощь, прежде всего, от стран НАТО помогает нам выстоять. Масштабы вооруженных сил, количество огневых средств у России несоизмеримо больше, нежели у нас. И мы видим вполне логичное обращение наших дипломатов после очередного витка эскалации, – отмечает политолог. – Понятно, что необходимо было заявить позицию. Довольно удачным контрходом стало обращение об ускоренном предоставлении Украине членства в НАТО. Да, это, возможно, оказалось сюрпризом для наших партнеров. Тем не менее, они вынуждены были реагировать. Позиция осталась неизменной – двери НАТО открыто, но в ближайшем будущем Украина там вряд ли окажется. Но важно было подчеркнуть наши намерения".

Важно и то, продолжает эксперт, что поддержка нашей страны со стороны Альянса и стран Большой семерки продолжится. И во многом на масштабы этой поддержи будут ориентироваться другие, кто еще сохраняет какие-то отношения с Россией.

"Видим позицию тех же Китая, Индии, которые, возможно, хотели бы продолжать покупать российские энергоресурсы с большим дисконтом, но понимают, что рано или поздно сами могут нарваться на вторичные санкции. И в этом смысле обращение МИД и то, как отреагируют наши партнеры на акт откровенной аннексии украинской территории – определенного рода рычаг воздействия, – считает Андрей Золотарев. – Думаю, что мы точно увидим увеличение военной и финансовой помощи. Всё это идет по нарастающей – по мере того, как Украина демонстрирует способность не просто обороняться, но и наступать".

По мнению политолога, Путин пытается зайти на "второй круг" вторжения, начав мобилизацию, подписав документы об аннексии.

"Эту филькину грамоту никто не признает. В отношение псевдореферендумов и путинских аннексионных указов промолчали даже откровенные союзники РФ типа Венесуэлы и Эритреи, – обращает внимание эксперт. – А вот реакция тех же США вполне показательна. Там не просто заявили, что никогда не признают аннексии, которые с 2014 года осуществляет России, но и – выделили 12,5 млд долларов помощи Украине (из них 7 млрд на вооружение). Отличный  пример для других стран. Думаю, что они продолжат помогать нам, несмотря ни на какие личные экономические проблемы".

Если вспомнить ситуацию с аннексией Крыма в 2014 году, то тогда вся эта процедура заняла всего три дня. Сейчас же всё, похоже, поставлено на некую паузу

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

"Украинский МИД, безусловно, должен был отреагировать на российские попытки аннексии отдельных территорий нашей страны. При этом надо понимать, что 30 сентября в Кремле произошло подписание в их понимании международных договоров о признании независимости отдельных регионов Украины. Эти же договора указывают на возможность вхождения данных территорий в состав РФ. Но конкретно вопрос о присоединении тех или иных территорий к России – в полномочиях Совета Федераций. А предварительно президентом шлется запрос в Конституционный суд и получить вывод. Если вспомнить ситуацию с аннексией Крыма в 2014 году, то тогда вся эта процедура заняла всего три дня. Сейчас же всё, похоже, поставлено на некую паузу".

Однако мы, конечно, должны были реагировать, поясняет эксперт. И МИД среагировал.

Валерий Клочок считает, что военная, экономическая и прочая помощь мало зависит от того, пытается Россия аннексировать украинские территории или нет.

"Аргументов помогать нам и без этого было более чем достаточно, учитывая идущие с февраля боевые действия и массу военных преступлений, которые совершила РФ на территории Украины. Большей эскалации быть не может. Да, идут разговоры о вероятности применения страной-агрессором ядерного оружия. Но пока это на уровне заявлений и предположений. Так что в ближайшее время мы вряд ли увидим кардинальную смену позиций стран мира касательно поддержки Украины, – прогнозирует эксперт. – Потому что поддержка есть и будет. Больше всех ее нам предоставляют США, уже вступил в силу закон о ленд-лизе. В ближайшие две недели начнет идти помощь по этому закону. Кроме того, нам выделили дополнительные 12,5 млрд долларов помощи. Что касается ЕС, он, к сожалению, остается довольно инфантильным. И призывы МИД вряд ли повлияют на происходящее. Меняться надо самим европейцам".

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Источник: https://comments.ua/
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