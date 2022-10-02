Чем ответит мир на новую аннексию РФ – будет ли призыв Украины услышан

МИД Украины в ответ на "присоединение" к РФ "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей призвал иностранные государства ускорить предоставление нашему государству всей необходимой военной, экономической и финансовой помощи, ввести дополнительные жесткие санкции против России, изгнать ее из международных организаций, а также поддержать инициативу по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Какова вероятность, что призыв будет услышан? Что еще цивилизованный мир может сделать, чтобы положить конец российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Мы точно увидим увеличение военной и финансовой помощи – всё это идет по нарастающей

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев подчеркивает, что любая война имеет материальное измерение. И ее исход предрешается, в том числе, данным фактором. И вполне логично, поясняет он, что МИД обращается с призывом помогать Украине не только морально, но и материально.

"Противостояние с РФ требует таких финансовых, военных и прочих ресурсов, которыми Украина не располагала и не располагает. Но помощь, прежде всего, от стран НАТО помогает нам выстоять. Масштабы вооруженных сил, количество огневых средств у России несоизмеримо больше, нежели у нас. И мы видим вполне логичное обращение наших дипломатов после очередного витка эскалации, – отмечает политолог. – Понятно, что необходимо было заявить позицию. Довольно удачным контрходом стало обращение об ускоренном предоставлении Украине членства в НАТО. Да, это, возможно, оказалось сюрпризом для наших партнеров. Тем не менее, они вынуждены были реагировать. Позиция осталась неизменной – двери НАТО открыто, но в ближайшем будущем Украина там вряд ли окажется. Но важно было подчеркнуть наши намерения".

Важно и то, продолжает эксперт, что поддержка нашей страны со стороны Альянса и стран Большой семерки продолжится. И во многом на масштабы этой поддержи будут ориентироваться другие, кто еще сохраняет какие-то отношения с Россией.

"Видим позицию тех же Китая, Индии, которые, возможно, хотели бы продолжать покупать российские энергоресурсы с большим дисконтом, но понимают, что рано или поздно сами могут нарваться на вторичные санкции. И в этом смысле обращение МИД и то, как отреагируют наши партнеры на акт откровенной аннексии украинской территории – определенного рода рычаг воздействия, – считает Андрей Золотарев. – Думаю, что мы точно увидим увеличение военной и финансовой помощи. Всё это идет по нарастающей – по мере того, как Украина демонстрирует способность не просто обороняться, но и наступать".

По мнению политолога, Путин пытается зайти на "второй круг" вторжения, начав мобилизацию, подписав документы об аннексии.

"Эту филькину грамоту никто не признает. В отношение псевдореферендумов и путинских аннексионных указов промолчали даже откровенные союзники РФ типа Венесуэлы и Эритреи, – обращает внимание эксперт. – А вот реакция тех же США вполне показательна. Там не просто заявили, что никогда не признают аннексии, которые с 2014 года осуществляет России, но и – выделили 12,5 млд долларов помощи Украине (из них 7 млрд на вооружение). Отличный пример для других стран. Думаю, что они продолжат помогать нам, несмотря ни на какие личные экономические проблемы".

Если вспомнить ситуацию с аннексией Крыма в 2014 году, то тогда вся эта процедура заняла всего три дня. Сейчас же всё, похоже, поставлено на некую паузу

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

"Украинский МИД, безусловно, должен был отреагировать на российские попытки аннексии отдельных территорий нашей страны. При этом надо понимать, что 30 сентября в Кремле произошло подписание в их понимании международных договоров о признании независимости отдельных регионов Украины. Эти же договора указывают на возможность вхождения данных территорий в состав РФ. Но конкретно вопрос о присоединении тех или иных территорий к России – в полномочиях Совета Федераций. А предварительно президентом шлется запрос в Конституционный суд и получить вывод. Если вспомнить ситуацию с аннексией Крыма в 2014 году, то тогда вся эта процедура заняла всего три дня. Сейчас же всё, похоже, поставлено на некую паузу".

Однако мы, конечно, должны были реагировать, поясняет эксперт. И МИД среагировал.

Валерий Клочок считает, что военная, экономическая и прочая помощь мало зависит от того, пытается Россия аннексировать украинские территории или нет.

"Аргументов помогать нам и без этого было более чем достаточно, учитывая идущие с февраля боевые действия и массу военных преступлений, которые совершила РФ на территории Украины. Большей эскалации быть не может. Да, идут разговоры о вероятности применения страной-агрессором ядерного оружия. Но пока это на уровне заявлений и предположений. Так что в ближайшее время мы вряд ли увидим кардинальную смену позиций стран мира касательно поддержки Украины, – прогнозирует эксперт. – Потому что поддержка есть и будет. Больше всех ее нам предоставляют США, уже вступил в силу закон о ленд-лизе. В ближайшие две недели начнет идти помощь по этому закону. Кроме того, нам выделили дополнительные 12,5 млрд долларов помощи. Что касается ЕС, он, к сожалению, остается довольно инфантильным. И призывы МИД вряд ли повлияют на происходящее. Меняться надо самим европейцам".

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