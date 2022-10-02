Для Путина крайне важно было освободить Медведчука – ФСБ была против, – WP

На большой обмен пленными, который состоялся в конце сентября, дал свое согласие лично президент РФ Владимир Путин. При этом в ФСБ советовали российскому диктатору воздержаться от такого шага, опасаясь общественного резонанса в России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Washington Post", ссылаясь на слова высокопоставленных украинских и американских чиновников, знакомых с этим делом.

Виктор Медведчук и Владимир Путин. Фото: AFP VIA GETTY IMAGES

Издание пишет, больше всего российские спецслужбы взволновало то, что в результате обмена в четыре раза больше пленных украинцев вернулись домой, нежели россиян. Больше всего в ФСБ не могли принять, что 108 военных из полка "Азов" оказались на свободе.

"ФСБ была полностью против. Они понимали последствия того, как эта сделка будет выглядеть для общественности", — сказал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

В военной разведке после успешного обмена также сообщили, что сделка могла и должна была состояться намного раньше, но несколько раз переносились ее сроки.

По условиям соглашения, Россия освободила пятерых командиров, которые руководили обороной Мариуполя. Они не могут покинуть Турцию до окончания войны, но не заключены в тюрьму и могут свободно передвигаться по стране.

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента обратил внимание на тот факт, что на освобождении Медведчука настаивал лично Путин, что лишний раз подтверждает тот факт, что его фигура имеет большое значение для президента России.

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