В США рассказали, ради чего Путин готов потерять Луганщину в Украине

Несмотря на то, что вся российская военная кампания в Украине якобы сводится к тому, чтобы защитить какой-то эфемерный "народ Донбасса" и "освободить" территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", для Путина ключевым в этой войне есть удержание контроля над югом Украины. Ради этого он даже готов пожертвовать потерей Луганской области. Кремль делает ставку на то, чтобы любым путем удержать оккупационный режим на территории Запорожской и Херсонской областей, а не укрепить позиции захватчиков на Луганщине. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что поражение под Лиманом указывает на то, что президент России Владимир Путин уменьшает приоритетность защиты Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины.

Украинские и российские источники постоянно указывают на то, что российские войска продолжали укреплять российские позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний крах Харьковско-Изюмского фронта и окружение сил РФ в Лимане.



Решение не укреплять уязвимые линии фронта в Купянске или Лимане почти наверняка было принято Путиным, а не военным командованием, и свидетельствует о том, что Путин заботится об удержании стратегически важных участков Херсонской и Запорожской областей значительно больше, чем о Луганской области.

Из-за критики и поражений на поле боя Кремль может готовиться к перестановкам в Минобороны РФ.

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