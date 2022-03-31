Возможна ли встреча Зеленского и Путина через неделю: кто может согласиться на компромисс

Возобновление переговоров украинской и российской делегаций после давшей определенные надежды офлайн встречи в Стамбуле – запланировано на 1 апреля в онлайн формате. Глава украинской делегации на переговорах, народный депутат Давид Арахамия предполагает, что примерно через неделю можно будет выйти на очную встречу президентов Украины и РФ. Какие ожидания от грядущих переговоров? Как и почему могут видоизмениться позиции перед встречей президентов? Реальна ли в обозримом будущем встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Украина снова усилит свою позицию, а агрессору придется идти на попятную

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, доктор политических наук Игорь Петренко рассуждает так:

"О переговорах в Стамбуле можно говорить с точки зрения сдержанного оптимизма. Во-первых, Россия больше не говорит языком ультиматумов. Во-вторых, Украина выступила со своими достаточно конкретными предложениями. Среди них важной является разработка системы гарантий безопасности по аналогии с 5 статьей договора НАТО. Уже Британия и Германия дали позитивные сигналы о готовности обсуждать их участие как стран-гарантов. В-третьих, россияне берут к рассмотрению наши предложения. При том, что их народ считает такое поведение своей власти провалом. И это отражает реалии, ведь РФ не смогла достичь ни одной поставленной перед войной задачи. Они только задачи меняют, исходя из тех потерь, которые им наносят ВСУ. В-четвертых, всё, что обсуждается, – это пока только предложения, которые еще будут шлифоваться и видоизменятся. Но важно понимать, что территориальная целостность и суверенитет являются основой любых решений для Зеленского. Он чётко стоит на защите национальных интересов нашей страны".

Что касается встречи на уровне глав государств, то пока, по мнению эксперта, не видно оснований говорит об этом как о том, что произойдет в обозримом будущем.

"Слишком противоречивая информация идет от РФ, – поясняет Игорь Петренко. – Думаю, что страна-агрессор попробует сначала усилить свои переговорные позиции активным наступлением на Донбассе, а уже исходя из результата – выходить на новый виток переговоров. Убежден, что Россию и на этом направление ждет провал. Скорее всего, именно Украина снова усилит свою позицию, а агрессору придется идти на попятную".

Заставить РФ принять наши "красные линии" и прекратить агрессию могут только наши вооруженные силы

Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула признался, что у него – сдержанные ожидания от переговорного процесса.

"Как мы видим, стороны до сих пор не достигли компромисса по ключевым вопросам урегулирования. Даже по результатам встречи в Стамбуле – украинская сторона, выдвинувшая там свои предложения, озвучила свои оценки относительно возможного достижения компромиссов, а российская – свои. Москва до сих пор не отказывается окончательно от многих своих ультимативных требований, не приемлемых для нас", – подчеркивает эксперт.

При этом, продолжает он, россияне получили пакет украинских предложений – и у них есть время их обсудить и оценить риски, с которыми РФ сталкивается, продолжая агрессию против нашей страны.

"И тут позитивным фактором, как мне кажется, является некоторое отступление РФ по отдельным пунктам от своих требований, – считает Николай Замикула. – Складывается ощущение, что Москва всё же готова оставить за скобками общих соглашений вопросы т.н. "денацификации" Украины. Очевидно, что это условие, которое изначально выдвигалось в российском ультиматуме, предполагало успешные действия против украинского государства, захват нашей страны за несколько дней и установление здесь марионеточного режима. И в рамках такой стратегии россияне хотел тут "денацифицировать" Украину. По факту – зачистить наше политическое поле, уничтожить всех патриотов, установить свой режим и тотальный полицейский контроль над всеми сферами жизни общества. Ничего из этого не вышло. Потому приходится РФ отступать по ряду позиций, включая эту".

Но, акцентирует эксперт, всё еще остро стоят вопросы обеспечения гарантий безопасности для Украины, сохранения территориальной целостности нашей страны. Российская сторона не демонстрирует готовности отказаться от своих захватнических планов. А по ситуации на временно занятых РФ украинских территориях (части той же Херсонщины) и вовсе есть риски, что она попытается провести некий донецко-луганский сценарий по созданию псевдореспублик.

"То есть, РФ демонстрирует вопреки своим якобы миролюбивым заявлениям, что не отказывается от своих дальнейших территориальных претензий к Украине. Впрочем, тут можно вспомнить неоднократные заявления президента Зеленского, что он не собирается торговать украинскими территориями и украинским населением там проживающим. Для украинских властей – это принципиальная позиция, ее же отстаивают и наши переговорщики", – поясняет эксперт.

Как можно заставить РФ понять и принять наши "красные линии" и прекратить агрессию? Ответ, уверен Николай Замикула, один – успешные действия наших вооруженных сил по отражению российского вторжения. Причем успешные как оборонительном, так и в контрнаступательном плане.

"Лишь дальнейшие потери российских войск, очередные их неудачи на украинской земле, усиление санкционного давления на страну-агрессора со стороны наших партнеров могут доказать российскому режиму бесперспективность дальнейших наступательных операций и ультимативных требований. И, соответственно, заставить Кремль отступить как в военном, так и в политическом отношении. От всего этого во многом зависят и перспективы встречи Зеленского с Путиным", – уверен Николай Замикула.

Но, по его мнению, на данный момент Путин, похоже, считает, что может продолжать агрессию. И не готов встречаться с президентом Украины, пока наша страна не будет готова подписать капитулянтские для официального Киева соглашения. Именно такую встречу хочет Путин. Встречу, на которой Зеленский подписал бы капитуляцию. Это никоим образом не соответствует интересам Украины. Так что при таких условиях встречи президентов не будет.

Николай Замикула резюмирует:

"В целом стоит понимать, что переговорный процесс, который сейчас происходит, не принесет долгосрочный мир, полное урегулирование российско-украинского конфликта. Россию не устраивает само существование украинской государственности. И даже если мы сейчас ценой неких компромиссов добьемся приостановки российского вторжения – это не отменит враждебной сущности режима Путина (имперского режима) по отношении к Украинскому государству. Потому рассчитывать стоит лишь на временное соглашение о прекращении огня, об отводе российских войск. Но это не должно успокаивать украинское общество. Без глубинных, кардинальных изменений в самой РФ, без отказа от неоимперской политики, долговременный мир между Украиной и Россией, между Россией и всем цивилизованным миром – невозможен".

Путин скорее решится на вторую волну полномасштабного вторжения, нежели не конструктивные переговоры

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев уверен, что ближайшее время встречи Зеленского с Путиным не будет.

"Что им обсуждать? Я абсолютно уверен, что все эти переговоры и якобы подвижки в их процессе – просто кацапская тактика. Они тянут время, Им нужно очухаться после того, как отгребли от украинских воинов. Вооружение подвезти, перегруппироваться, подтянуть резервы. Они лишь делают вид, что уменьшают интенсивность боевых действий в той же Киевской области. На самом деле им там просто воевать уже особо некем и нечем. Потому выигрывают время. Чтобы накопить сил – и снова кинуться по тем же направлениям, откуда их удалось отбросить. Плюс – усилить атаки на практически стертый с лица Мариуполь, на весь юго-восток", – поясняет Айдер Муждабаев.

Он согласен с выводами американской разведки, что Путин не представляет реальную картину происходящего в Украине.

"У россиян так устроен отбор холуев в окружении руководства страны. Именно поэтому Путин скорее решится на вторую волну полномасштабного вторжения, нежели не конструктивные переговоры. Потому что он себе реальной ситуации не представляет", – констатирует Айдер Муждабаев.

Читайте также на портале "Комментарии" — Арахамия заинтриговал: какие из стран согласились стать гарантами безопасности для Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!