Итоги переговоров Украины и России: какие заявления прозвучали – о чем они говорят

Стали известны итоги украино-российских переговоров в Стамбуле. Есть сообщения от Давида Арахамии, от Михаила Подоляка, от российской стороны. Что можно сказать по тем заявлениям, которые уже прозвучали? Как оцениваете перспективы такого рода мирных договоренностей? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По итогам переговоров вопросов больше, чем ответов

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик отмечает:

"Считаю эти предварительные договоренности – туманными. Совершенно непонятно, есть ли взаимопонимание по очередности действий. Механизм возможных гарантий безопасности от целого ряда стран вовсе отсутствует. Непонятно даже – дали ли они своё согласие на участие в этом формате урегулирования и предоставления гарантий безопасности".

Нестыковок, акцентирует эксперт, – масса.

"Например, в заявлениях украинской стороны везде звучит слово "референдум". А в заявлениях российской стороны нет. Ну и пока непонятно – как и когда будет происходить прекращение огня, не говоря уже о полном выводе российских войск. Ещё вопрос: если Донбасс и Крым выносятся за скобки, то о каких границах Донбасса идёт речь? Есть ли уверенность, что территория Херсонщины вернётся в состав Украины, а российские войска вернутся на места базирования в Крыму? Как насчёт материальных компенсаций за разрешения? В общем, к сожалению, вопросов больше чем ответов", – резюмирует Владимир Дубовик.

Российская делегация заявила о приостановлении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что результаты переговоров в Стамбуле дают основания для сдержанного оптимизма.

"Видно, что стороны достаточно хорошо проработали вопрос внеблокового статуса Украины, внесения соответствующих изменений в Конституцию через гарантии стран-подписантов в лице США, Великобритании, Турции и ряда других. Тут, похоже, уже есть полное взаимопонимание между Украиной и Россией. И даже вероятность, что соответствующий договор будет парафирован на уровне глав государств", – говорит эксперт.

Вторая хорошая новость, по словам Кирилла Молчанова, состоит в том, что российская делегация заявила о приостановлении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. Что сохранит жизни, инфраструктуру.

"Что дальше? Пока сложно сказать, – признал эксперт. – Мы понимаем, что изначально у РФ были другие требования. В том числе касательно Крыма и Донбасса, которые пока выносятся за скобки общего соглашения. И тут – много неясностей. В каких границах тех же Донецкой и Луганской областей будут даваться те или иные гарантии? Что с другими временно оккупированными территориями, на том же юге? И всё же в целом, на фоне предыдущих переговоров, данный раунд можно назвать позитивным для Украины".

Турция может сыграть ключевую роль в прекращении войны

Своим мнением также поделился глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

По его мнению, переговоры, которые состоялись в Стамбуле, могут стать переломным моментом, который кардинальным образом изменит ход и войны и переговоров о мире.

"Сегодня Эрдоган выбрал правильную сторону истории и вместе с Украиной пытается вызвать хоть слабые нотки рационализма у рашистских переговорщиков. Дальше будет больше. Если ситуация будет развиваться должным образом, то Турция сыграет ключевую роль в прекращении войны, которую развязала Россия. Также, сегодняшние переговоры очерчивают проект будущей архитектуры международной безопасности. Нельзя, однако, сказать, что все зависит только от Стамбула и Эрдогана", – отметил эксперт.

По его словам, очень важная задача у украинских переговорщиков: Алексея Резникова, Давида Арахамия, Кирилла Тимошенко, Михаила Подоляка и в целом, у всей команды Украины. Нужно найти вариант перемирия, заставить Россию прекратить издеваться над попавшими в плен украинскими солдатами и сделать все, чтобы россияне забрали трупы российских солдат с украинских улиц.

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