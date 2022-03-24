Возможен мокрый снег: в какие области Украины придет похолодание

В четверг, 24 марта, в нескольких регионах Украины может похолодать, однако, через несколько дней тепло снова вернется. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталка Диденко.

Погода в Украине 24 марта (фото из открытых источников)

По ее словам, 24-25 марта, жителям северных и центральных областей Украины стоит подготовиться к похолоданию, вероятны осадки, даже мокрый снег. Но уже к субботе погода нормализируется и в страну снова вернется потепление. В воскресенье, синоптик прогнозирует низкую температуру воздуха — +2…+8 градусов. А с 28 марта погода снова порадует солнцем и теплом.

В столице Украины, согласно прогнозу Gismeteo, 24 марта, днем столбики термометра поднимутся до +8…+9 градусов, но ближе к вечеру погода станет пасмурной, а ночью пойдет дождь, который продлится до утра 25 марта.

Напомним, что Украина постепенно переходит в новый, не свойственный для нее климат, в связи с чем украинцы должны готовиться к весомым переменам уже в этом году. Это будет выражаться в обильном количестве осадков, аномальных температурах, что может приводить к негативным последствиям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что министр экологии Украины Роман Абрамовский заявил, что климатический фонд, который сейчас находится на этапе разработки, может начать функционировать в начале 2023 года.

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