Возможен мокрый снег: в какие области Украины придет похолодание

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Светлана Шкурупий
В
четверг, 24 марта, в нескольких регионах Украины может похолодать, однако,
через несколько дней тепло снова вернется. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик
Наталка Диденко.
Погода в Украине 24 марта (фото из открытых источников)
По
ее словам, 24-25 марта, жителям северных и центральных областей Украины стоит
подготовиться к похолоданию, вероятны осадки, даже мокрый снег. Но уже к
субботе погода нормализируется и в страну снова вернется потепление. В
воскресенье, синоптик прогнозирует низкую температуру воздуха — +2…+8 градусов.
А с 28 марта погода снова порадует солнцем и теплом.
В
столице Украины, согласно прогнозу Gismeteo, 24 марта, днем столбики термометра
поднимутся до +8…+9 градусов, но ближе к вечеру погода станет пасмурной, а
ночью пойдет дождь, который продлится до утра 25 марта.
Напомним,
что Украина постепенно переходит в новый, не свойственный для нее климат, в связи с чем украинцы
должны готовиться к весомым переменам уже в этом году. Это будет выражаться в
обильном количестве осадков, аномальных температурах, что может приводить к
негативным последствиям.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что министр экологии Украины Роман
Абрамовский заявил, что климатический фонд, который сейчас находится на этапе
разработки, может начать функционировать в начале 2023 года.
Читайте
также, что климатические изменения происходят в масштабах всего мира, и наша
страна здесь не исключение. Они могут за каких-то 40 лет превратить Украину в Сахару. Руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ)
Евгений Дикий убежден, что климатический процесс на нашей планете меняется
постоянно. В последние годы он очень ускорился, чего раньше не наблюдалось.
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