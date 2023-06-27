logo

BTC/USD

30555.65

ETH/USD

1876.43

LTC/USD

87.75

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Воюющая страна не может быть членом НАТО: кто в Альянсе категорически против членства Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Воюющая страна не может быть членом НАТО: кто в Альянсе категорически против членства Украины

Власти Венгрии дают понять, что продолжат ставить палки в колеса Украине на пути к сближению с НАТО

сегодня, 14:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, оценивая потенциальное вступление Украины в НАТО, заявил, что страна в состоянии войны не может быть членом Альянса. Как передает портал "Комментарии", такое заявление одиозный премьер-министр Венгрии сделал в интервью немецкому изданию "Bild".

Воюющая страна не может быть членом НАТО: кто в Альянсе категорически против членства Украины

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Орбан уклончиво ответил на вопрос, заблокирует ли Венгрия вступление Украины в Альянс, когда такой будет выносится на рассмотрение.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я не могу этого сказать, потому что в договоре НАТО четко сказано, что тот, кто воюет, не может быть членом НАТО", – отметил Виктор Орбан.

На уточняющий вопрос, может ли Украина стать членом НАТО после войны, Орбан не дал прямого ответа. 

"Оставьте нам это обсудить", – уклонился от прямого ответа венгерский премьер.

В этом же интервью Орбан своим заявлением подыграл российской пропаганде, сказав, что Украина больше не является суверенным государством, поскольку стала зависимой от поддержки Запада, в частности, тех решений, который принимаются в Белом доме.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия против импорта украинского зерна: Виктор Орбан нашел объяснение.

Также издание "Комментарии" сообщало – лишь одна из стран ЕС – Венгрия – согласилась присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который кремлевская пропаганда окрестила "российским Давосом". В гости к кровавому диктатору Путину наведался венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Известно также о расширении атомного сотрудничества между Будапештом и Москвой. И это на фоне того, что Киев давно призывает партнеров ввести санкции против "Росатома", продолжающего хозяйничать на захваченной Запорожской АЭС. Почему не удается урезонить венгерские власти, открыто играющие на стороне Кремля? Что стоит за этим подыгрыванием? Какие выводы должна сделать Европа, какие рычаги воздействия подключить, какую политику пересмотреть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!