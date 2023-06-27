Воюющая страна не может быть членом НАТО: кто в Альянсе категорически против членства Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, оценивая потенциальное вступление Украины в НАТО, заявил, что страна в состоянии войны не может быть членом Альянса. Как передает портал "Комментарии", такое заявление одиозный премьер-министр Венгрии сделал в интервью немецкому изданию "Bild".

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Орбан уклончиво ответил на вопрос, заблокирует ли Венгрия вступление Украины в Альянс, когда такой будет выносится на рассмотрение.

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"Я не могу этого сказать, потому что в договоре НАТО четко сказано, что тот, кто воюет, не может быть членом НАТО", – отметил Виктор Орбан.

На уточняющий вопрос, может ли Украина стать членом НАТО после войны, Орбан не дал прямого ответа.

"Оставьте нам это обсудить", – уклонился от прямого ответа венгерский премьер.

В этом же интервью Орбан своим заявлением подыграл российской пропаганде, сказав, что Украина больше не является суверенным государством, поскольку стала зависимой от поддержки Запада, в частности, тех решений, который принимаются в Белом доме.

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Также издание "Комментарии" сообщало – лишь одна из стран ЕС – Венгрия – согласилась присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который кремлевская пропаганда окрестила "российским Давосом". В гости к кровавому диктатору Путину наведался венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Известно также о расширении атомного сотрудничества между Будапештом и Москвой. И это на фоне того, что Киев давно призывает партнеров ввести санкции против "Росатома", продолжающего хозяйничать на захваченной Запорожской АЭС. Почему не удается урезонить венгерские власти, открыто играющие на стороне Кремля? Что стоит за этим подыгрыванием? Какие выводы должна сделать Европа, какие рычаги воздействия подключить, какую политику пересмотреть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



