Война РФ против Украины: какие из стран заняли нейтральную позицию – как заручиться их поддержкой

Российско-украинская война, открытая фаза которой продолжает второй месяц, достаточно четко разделила мир на цивилизованный и нет. Голосование в ГА ООН, где свыше 140 стран осудили российскую агрессию и лишь пять ее поддержали (РФ, Беларусь, Сирия, Северная Корея, Эритрея) говорит само за себя. Но есть своеобразные страны-нейтралы, которые пытаются пройти "между капельками". Как минимум – не вводя санкции против РФ и не помогая Украине вооружением. В той или иной мере к таковым относятся Китай, Индия, Венгрия, в какой-то мере Турция (оружием помогает, но санкции против РФ не вводит), Грузия и Молдова. Почему сложилась такая ситуация? Как можно перетянуть хотя бы часть этих государств на свою сторону? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Совбез ООН. Фото: twitter.com/UKUN

Нужно в составе МИД формировать целевые штабы по работе со странами, занявшими нейтральную позицию, по выработке аргументов для диалога

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко поясняет:

"Несмотря на то, что на дипломатическом фронте украинский МИД делает много важных вещей, следует увеличить усилия касательно стран и регионов, которые заняли если не пророссийскую, то условно нейтральную позицию. Нужно в составе МИД формировать целевые штабы по работе с такими странами, по выработке аргументов для диалога. Для того, чтобы укрепилось или появилось взаимопонимание".

Эксперт отмечает, что в том же Китае, к сожалению, информирование населения о российско-украинской войне идет больше в разрезе российских нарративов. Индия тоже пытается на этой теме заработать.

"Абсолютно вызывающе ведет себя Венгрия, представляющая некий анклав в ЕС. Их не понимают не только мы, но и наши ближайшие соседи из Евросоюза. Заигрывание венгерского политического руководства с Россией ни к чему хорошему не приведет. Скорее откатит от цивилизации, – прогнозирует Андрей Сенченко. – Не всё, что можно бы было, сделано и на турецком направлении . Понятно, что каждая страна живет своими национальными интересами. И с Турцией, которая претендует на роль серьезно геополитического игрока, мы можем быть куда большими-лучшими партнерами, чем сейчас".

И, конечно, продолжает эксперт следует усилить работу по Китаю, Индии. Надо собирать экспертов, глубоко понимающих процессы в этих странах-гигантах. И штурмовать интеллектуально, информационно, а потом и дипломатически – эти в определенной степени баррикады, уверен Андрей Сенченко.

"Радует, что Европейский Союз (за исключением разве что Венгрии), Великобритания США, Канада, Австралия, Япония демонстрируют массированную поддержку Украины. И политическими заявлениями, и антироссийскими санкциями, и военной помощью. В значительной степени тут сыграла роль именно соответствующая реакция общественности. Проукраинские митинги, акции оказывают влияния не политиков, которые, увы, оказались слабым звеном в ракурсе адекватной реакции на российскую агрессию. Но давление общества заставляет правительства действовать решительнее", – резюмирует эксперт.

Украина получает сейчас максимальную дипломатическую, экономическую, финансовую, военную поддержку со времен обретения независимости

Хоть мир и не однополярен, но в вопросе российской агрессии против Украины он демонстрирует единство, считает эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай.

"Понятно, что есть такие игроки как Китай, Индия, ряд других, которые заняли нейтральную позицию. Но это не сравнить с уровнем поддержки нашей страны. Даже если сравнивать подобные резолюции ГА ООН по Крыму, союзников у РФ стало в разы меньше. А явные союзники — просто смешны. И все понимаем, что "союзники" они лишь потому, что там имеется российское влияние или влияние того же Китая, который позволил кому-то из своих сателлитов поддержать Россию. Сам разумно сохраняя нейтралитет", – поясняет эксперт.

Действия венгерских властей, которые выступают против эмбарго на российские энергоносители и не желают предоставлять территорию своей страны для провоза вооружения Украине, Валентин Гайдай комментирует так:

"На данный момент Венгрия принимает участие в санкциях против России на общевропейском уровне. Есть ведь санкции, которые вводит собственно Евросоюз. А то, что венгерские власти крутят сейчас – такая позиция не обязательно будет постоянной. На Венгрию вполне могут надавить. И уже был случай, когда сам ЕС вводил против нее санкции – за неисполнение плана по сокращению дефицита бюджета. К тому же, 3 апреля в Венгрии состоятся выборы в парламент. И против ныне правящей партии "Фидес", лидером которой является премьер-министр Виктор Орбан, объединился ряд политсил. Не исключено, что если оппозиция придет к власти – Венгрия не будет столь явно заигрывать с РФ, как сейчас".

Что касается Грузии, которая также не вводила санкций против РФ, тут – своя история, отмечает эксперт.

"При власти там уже 10 лет силы, аффилированные с грузинским олигархом Иванишвили, которого связывают с Россией. Конечно, после

российско-грузинского конфликта 2008-го, в результате которого как отдельные "республики" появились Абхазия и Южная Осетия (грузинские территории), официальный Тбилиси не может быть явно пророссийским. Но правящая партия "Грузинская мечта" лавирует между прозападными и умеренно пророссийскими настроениями. И не дает вводить санкции против РФ. При этом настроения в обществе и участие в российско-украинской войне грузинских добровольцев на стороне Украины говорят, что многие в Грузии – за нас", – подчеркивает Валентин Гайдай.

Турции же, продолжает он, удобна роль такого себе посредника между Россией, Азией и Европой. Быть таким себе мостом.

"Плюс — султанские комплексы Эрдогана дают о себе знать. Он пытается возродить Османскую империю, поддерживая тот же Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе. Так или иначе, турки задействованы в военных кампаниях в Сирии, в Ираке. Анкара давит на ряд стран с целью признания ими Северного Кипра, оккупированного в свое время турками. В то же время Турция не признает Крым российским, продает Украине "Байрактары", мы крепим военно-технологические и экономические связли. При этом Турция же покупает вооружение у РФ (вызывая негодование партнеров по НАТО), не вводит против России санкции. Так что Турция просто ведет свою игру. Которая так или иначе не нравится ряду игроков", – отмечает эксперт.

Относительно Китая, занявшего нейтральную позицию, всё тоже более-менее понятно, считает Валентин Гайдай.

Он поясняет:

"КНР понимает, что Запад – это миллиард потребителей, огромный рынок сбыта. В отличие от 140-миллионной России, которая еще и попала под сокрушительные санкции, что резко сужает поле маневра при торговле с ней. Китаю в каком-то смысле было бы выгодно поддержать РФ как некий полюс в противостоянии с Западом. Но риски слишком велики. А китайцы умеют просчитывать риски. И они понимают, что когда (без всяких "если") в РФ начнется полномасштабный кризис (политический, социальный, экономический), потери понесет и Китай, если сейчас встанет на сторону агрессора. Причем потери и финансовые, и имиджевые, и геополитические. Так что КНР не выгодно поддерживать Россию – ни экономически, ни, тем более, военно. Но и откровенно стать на сторону Запада Пекин не может. Всё же между ними довольно много противоречий. Потому избран оптимальный как для КНР вариант – выжидательная позиция. Нейтралитет".

Как не крути, резюмирует Валентин Гайдай, а Украина получает сейчас максимальную дипломатическую, экономическую, финансовую, военную поддержку со времен обретения независимости. А Россия, напротив, – максимальную изоляцию, невероятные по мощи санкции.

"И позиции отдельно взятых стран тут вряд ли сыграют какую-то роль. Ключевые инвесторы ушли, РФ несет невероятные убытки. Так что мировая и украинская дипломатия сработали точно если не на пять с минусом, то на твердую четверку. Просто всегда можно лучше. Надеюсь, это самое лучше – впереди", – констатирует эксперт.

Откровенно и активно на сторону РФ стала только одна страна – Беларусь

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан акцентирует, что широкомасштабные боевые действия в Украине, которые развязала РФ, по факту являются Третьей мировой войной. И эта война разделила большинство стран мира на тех, кто поддерживает Украину (более 140 стран) и тех, кто открыто или молча поддерживает агрессора (5 стран). Плюс – нейтралитетчики.

"Большинство союзников Украины, открыто и твёрдо заявляют о своей позиции, подкрепляя это конкретными действиями – оказывают материально-техническую помощь и политическую поддержку на международном уровне. Есть, безусловно, и такие союзники, которые по некоторым вопросам свои собственные экономические интересы все ещё ставят выше потребностей всеобщей безопасности. Тут речь идёт, прежде всего, о Германии. Мощное, пророссийское бизнес-лобби пока ведёт активную наступательную политику", – отмечает эксперт.

По его словам, откровенно и активно на сторону РФ стала только одна страна – Беларусь. Точнее руководство этой страны, которое находиться в полной зависимости от Кремля.

"Также поддержали российскую агрессию самопровозглашенных образования, в своё время созданные самой же Россией, такие как Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, так называемые "ДНР" и "ЛНР". Были ещё какие-то союзники из глубокой геополитической периферии нашей планеты, которых, как правило, рассматривают при помощи лупы на карте мира", – говорит Александр Курбан.

Отдельный разговор, продолжает он, по странам, которые под видом молчания и нейтралитета, фактически поддержали агрессию РФ.

"Говорить о позиции Армении, которая стала в один ряд с Сирией, Северной Кореей и Эритреей, ещё можно относительно спокойно. Официальный Ереван давно и плотно лежит под РФ, несмотря на все попытки руководства страны идти по западному вектору. С Венгрией тоже сюрприза не было. Одиозные Орбан и Сиярту, давно демонстрируют свои пророссийские позиции. А вот предательство (иначе не назовешь) со стороны таких стран как Грузия и Молдова вызывает, мягко говоря, шок. Эти страны мы до недавних пор считали союзниками, нашими партнерами по проекту Восточного партнёрства. Вот тут нам и нашим западным союзникам стоит более пристально изучить ситуацию и сделать соответствующие выводы", – считает эксперт.

Невнятной он считает позицию Турции, особенно в отношении экономических санкций и обструкции РФ в Совбезе ООН.

"Но тут делать резкие заявления просто язык не поворачивается. Поставки "Байрактаров", которые успешно громят путинскую армию на территории Украины и миротворческие усилия Анкары, реабилитируют все ее неприятные решения, – отмечает Александр Курбан. – В общем же, динамика 140 союзников Украины против 5 союзников РФ, безусловно, вызывает позитивные эмоции. Однако это не повод расслабляться. Нужно усиливать работу как на уровне официальной, так и народной дипломатии. Народы тех, стран, руководство которых явно или тайно поддерживает РФ, должны понять какие последствия принесёт для них статус союзника государства-международного террориста. Понять – и начать что-то делать для того, чтоб их будущее не выглядело крайне печально".

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