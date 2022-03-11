Российско-украинская война: как себя ведет Турция

В турецкой Анталии 10 марта состоялась трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова. Первая за долгое время. Турция поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом не присоединяется к мощному пакету санкций против России после открытого вторжения той в нашу страну. Действия Анкары для издания "Комментарии" проанализировала кандидат политических наук, старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер.

Турция - саммит. Фото: из открытых источников

Сейчас мы видим продолжение политики Турции, которая имела место и до начала открытого российского вторжения в Украину. Речь, в первую очередь, об усилиях, направленных на дипломатическое урегулирование конфликта (по сути — прекращения военной агрессии РФ). Это всевозможные посреднические услуги, в частности, встреча 10 марта в Анталии глав МИД Украины Дмитрия Кулебы и РФ Сергея Лаврова при участии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Понятно, что на данном этапе такие встречи не принесут результата, потому что всё зависит от решения Путина. Однако сам факт проведения подобных переговоров — уже позитив. Ведь это позволяет сближать позиции сторон.

Турция старается сохранять отношения – как с Украиной, так и с Россией. Она осуждает агрессию РФ, называет это войной. Но вместе с тем старается избегать жестких формулировок, ухудшения отношений с Москвой. Как правило, мы слышим от Анкары сглаженные формулировки. В стиле — что Турция является нейтральной стороной в данной ситуации, что она не поддерживает никого в этом конфликта, а выступает за скорейшее урегулирование.

Из поддержки, которую Турция предоставляет Украине, наиболее важной является военная, особенно поставки "Байрактаров", которые отлично себя зарекомендовали в уничтожении противника. Они, возможно, не настолько способны изменить ход боевых действий, как это было в Нагорном Карабахе осенью 2020-го. Или в Сирии в определенных моментах. Потому что совершенно другие масштабы ведения боевых действий и другие условия ведения войны. Однако, безусловно, они являются очень важным фактором, который в значительной степени обеспечивает преимущество украинской стороне.

Помимо этого, важным фактором является и решение Турции о закрытии проливов для российских военных кораблей. Тем самым она старается избежать расширения конфликта в Черноморском регионе. И хоть официально проливы закрываются по статье 19, которая предусматривает закрытие их для кораблей воюющих сторон (по сути — Украины и России), однако неофициально, в дипломатических переговорах, Турция призывает западные страны не отправлять свои корабли в Черноморский регион. То есть, по сути, проливы закрываются для всех.

Вместе с тем, Турция продолжает работать с Россией. Для турецкой экономики важно сохранение торговых связей с РФ. Поэтому Турция не присоединились ни к какому из пакетов санкций. Есть определенные обиды на партнеров по НАТО и западным партнерам, что не было проведено достаточных консультаций с Турцией, прежде, чем эти санкции вводить. Но есть и понимание действий Анкары. Турция критически зависит от российского газа. Практически половина импортируемого ей газа — российского происхождения. Есть также миллионы туристов из РФ, что обеспечивает наполнение бюджета Турции.

Всё это — фактор сохранения внутренней стабильности в Турции. Ведь в значительной степени турецкий бизнес завязан на проекты с российской стороной.

Если подытожить: у Турции есть понимание того, что Украина ведет справедливую борьбу защищает свою территорию. Есть дипломатическая поддержка нашей страны в большинстве форматов (там, где это не касается исключения РФ из международных организации или изоляции). Есть (скорее была ранее) военная поддержка поставками тех же беспилотников.

По остальным направлениям позиция такова, что Турция, поддерживая Украину, пытается максимально не испортить и отношения с РФ.

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