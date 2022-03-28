Турецкая встреча Украины и России: чего ждать от переговоров

В Турции 29 марта состоится следующий раунд переговоров между Украиной и Россией в поисках мира. Президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил, что, если российская сторона заговорит о "демилитаризации" и "денацификации" Украины – украинская делегация не сядет с ней за стол переговоров. Он также акцентировал, что обсуждать вопросы нейтрального статуса Украины, как и вопросы Донбасса можно только после того, как будет выполнено главное условие Украины к России о том, чтобы вывести войска РФ на "компромиссные территории" (по состоянию до 24 февраля, когда и произошло полномасштабное вторжение РФ). Эксперты поделились с изданием "Комментарии" ожиданиями от нового раунда переговорного процесса.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Те или иные компромиссные варианты возможно, но именно компромиссные, а не выполнение ультимативных требований России

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко признался:

"Ожидания от грядущих переговоров у меня – умеренные. Я точно не ожидаю прорывов от нового раунда. По той же причиной, по какой не было этих прорывов и ранее. К сожалению, пока российская сторона, судя по заявлениям ее официальных лиц (и главы МИД Лаврова, и путинского спикера – Пескова), не готова к поиску реального мирного урегулирования конфликта. Россияне пытаются добиться от Украины – пусть в более умеренной форме, чем ранее – исполнения своих требований. Большая часть из которых неприемлема для нас".

Мы же, подчеркивает политолог, добиваемся от РФ прекращения боевых действий и вывода оккупационных войск с нашей территории. А Россия, судя по всему, на данный момент к этому не готова.

"Агрессор пытается "дожать" Украину военным путем, принудить нас к хотя бы частичному выполнению его ультимативных требований. Одним из главных препятствий на переговорах являются антиукраинские комплексы и фобии Путина. Если позиция руководства РФ не станет более рациональной, достичь компромисса будет тяжело", – прогнозирует Владимир Фесенко.

При этом, если рассматривать сами переговорные пункты – есть ряд позиций, по которым с нашей стороны точно невозможен компромисс, считает эксперт.

Это признание какой-то части нашей территории либо российской (захваченный Крым), либо "независимой" (как псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР"). Украина не будет соглашаться на отказ от части своей территории, подчеркивает Владимир Фесенко.

– это обсуждение абсолютно пропагандистских тезисов о "денацификации" (фактическом лишении Украины суверенитета) и "демилитаризации" (эта война показала, что единственным гарантом независимости Украины является наша армия, так что разоружаться и ослаблять себя в оборонном смысле мы не станем)", – поясняет эксперт. "Второе неприемлемое для нас (и президент говорил об этом в интервью российским журналистам

По его мнению, обсуждать гарантии безопасности можно. В том числе внеблоковый статус нашей страны (как гарантий безопасности для России), но лишь в привязке к теме гарантий безопасности для Украины. Причем такими гарантами должны выступить не РФ (с ней всё ясно), а другие страны. Формат этих гарантий, их уровень – это уже предмет переговоров не только с Россией, но и со странами, готовыми выступить гарантами нашей безопасности, отмечает Владимир Фесенко.

"Естественно, – продолжает он, – выполнение того же требования о внеблоковом статусе Украины потребует изменения в нашей Конституции. И тут важно понимать – мало ли что там решили на переговорах. Соответствующий пункт может быть реализован только в рамках конституционных процедур Украины. Иначе политическая договоренность не будет легитимизирована. Думаю, возможен компромисс и по русскому языку. Речь не о том, что он получит статус второго государственного. Но могла бы быть, к примеру, фиксация гарантий использования русского языка в определенном объеме – как языка национального меньшинства. Тем более, что это соответствовало бы критериям евроинтеграции Украины. Не все знают, но 5 пункт Копенгагенских критериев вступления в Евросоюз – это законодательная фиксация прав национальных меньшинств, в том числе языковых. Так что те или иные компромиссные варианты возможно. Но именно компромиссные, а не выполнение ультимативных требований России".

Наша переговорная позиция сегодня определяется – и будет определяться – мужеством наших защитников

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос акцентирует, что параллельно с украинско-российской войной в мире разворачивается и дипломатическая битва.

"Запад консолидировался на платформе поддержки Украины. На нашей стороне симпатии мировой общественности, шокированной варварскими действиями РФ. При этом Россия уже начинает страдать от применения санкций – с конца февраля из России начался массовый исход иностранных компаний: о прекращении работы в стране заявило более 400 зарубежных предприятий. На них, по оценкам российских экспертов, работало порядка 200 тысяч человек. Ожидаются и другие последствия – от нехватки предметов первой необходимости до дефицита лекарств", – отмечает он.

Сейчас для нас главное выстоять с помощью наших друзей, уверен Олег Белоколос.

"Наша переговорная позиция сегодня определяется – и будет определяться – мужеством наших защитников. Позиции же России, в том силе и дипломатические, будут постепенно ослабевать. Этим и надо будет разумно распорядиться дипломатам", – резюмирует эксперт.

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