Интервью Зеленского РосСМИ: к кому пытался достучаться президент – о чем говорил

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое онлайн-интервью ряду российских СМИ (YouTube-канал "Зыгарь", телеканал "Дождь", портал "Медуза", издания "Коммерсантъ" и "Новая Газета"). Рассказал, как его пытались отстранить от политики и посеять хаос в Украине перед прямой агрессией РФ. Подчеркивал, что после начала полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины между украинцами и россиянами произошел глубокий исторический и культурный раскол, который вряд ли удастся преодолеть в ближайшие годы. Делал ряд других заявлений. Как оцениваете сам факт этого интервью и прозвучавшие в нем меседжи? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

После того, что натворила Россия в Украине – нет больше хороших россиян

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассуждает так:

"Я понимаю логику президента Зеленского и его окружения касательно того, что надо работать с разными аудиториями. В том числе с так называемыми либеральными русскими. Или хотя бы с теми, кто смотрит-читает либеральные ресурсы в РФ. Но, на мой взгляд, в данной ситуации эта логика является не совсем адекватной. Потому что после того, что натворила (и продолжает творить) Россия в Украине – нет больше хороших россиян. Все они, так или иначе, несут ответственность за путинский режим. Все они инфицированы имперским вирусом. Все они – часть системы путинизма, сформированной за два десятка лет".

По мнению эксперта, недопустимо давать интервью таким людям, как тот же Соловьев из "Коммерсанта", который фактически был агентом ФСБ-шных вбросов в рамках информационных операций в переговорном процессе в ТКГ, во время Минских встреч, подготовки к Нормандским встречам.

"Ну, а "Медуза" и "Дождь", которые признаны в РФ иноагентами и фактически запрещены, являются ресурсами, подтверждающими наличие в России цензуры, отсутствия свободы слова, авторитарного режима. С моей точки зрения, не надо было давать им интервью. Нет сейчас хороших русских. Согласитесь, странно было бы, чтобы какому-то профсоюзному издания времен Третьего рейха Сталин давал интервью. Так что я не поддерживаю подобный шаг Зеленского", – говорит Виталий Кулик.

А вот тот, что президент говорил, озвученный контент – это уже другое дело, отмечает эксперт.

"Были сделаны важные акценты. Президент Украины четко обозначил необходимость правового и равноправного договора, – поясняет Виталий Кулик. – Да, он заявил о возможности нейтралитета нашей страны. Но это, как я понимаю, одна из позиций, которая создает пространство для маневра для него и переговорной группы, которая будет работать на днях в Турции. С другой стороны – Зеленский четко показал, обозначил – и для россиян, и для западной публики, что Путин сделал максимум, чтобы ментальный, цивилизационный раскол между русскими и украинскими превратился в бездну. И преодолеть эту бездну, примирить народы, будет невозможно, как минимум, в ближайшие десятилетия (если не столетия). И это сделал Путин своими руками – бомбардировкой, уничтожением украинских городов, попыткой геноцида".

Ключевым во всем интервью является вопрос признания субъектности, самостоятельности Украины со стороны Путина и России

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян подчеркивает, что во время войны интервью вражеским медиа всегда воспринимаются эмоционально и остро. Но, тем не менее, думает, что данное интервью было оправдано, став информационным выходом на территорию врага.

"Было видно, что в интервью инициативу держит Зеленский. Несмотря на некую многословность, путанность мыслей, перескакивание, было общее ощущение искренности, честности, понимая правильности своих позиций. Ключевые меседжи артикулированы для российской либеральной аудитории, пропутинской аудтории, элиты в целом. Так что с точки зрения инструмента для донесения своих мыслей, коим являются медиа, появление этого интервью – абсолютно оправдано", – уверен Олег Саакян.

Если говорить о меседжах, то среди множества он выделил несколько тем.

Первая – языковая.

"Говоря о будущем русского языка в Украине, Зеленский подчеркнул, что тот не станет вторым государственным. А что касается его изучения в школах – должна быть паритетность. Сколько русскоязычных появляется у нас, столько украиноязычных в РФ. И вообще, что любое рассмотрение будущего русского языка в Украине должно происходить через темы паритетности и того колоссального ущерба, который нанес вторжением Путин и русскому языку, и всей русской культуре в Украине (и не только в Украине)", – отмечает эксперт.

Вторая тема – переговорный процесс. Зеленский подчеркнул неприемлемость для Украины обсуждения тем "демилитаризации" и "денацификации".

Третья тема – общее морально-этическое превосходство, которое демонстрировало все интервью. И Зеленского перед Путиным. И Украины перед Россией в этой войне.

"Зеленский акцентировал, что оккупированные территории будут потеряны РФ. Он также подчеркнул, что поддерживает бойкот российских деятелей (политики, спорта, культуры и так далее), так как ответственность за вторжение в Украину лежит не только на Путине, но и (в разной степени) – на всём российском обществе", – подчеркивает Олег Саакян.

По его мнению, ключевым во всем интервью является вопрос признания субъектности, самостоятельности Украины со стороны Путина и России. И как подтверждение этого – потребность в двухсторонних переговорах между президентами наших стран. И соответственно – договоренности не с Вашингтоном, не с Брюсселем, не с эфемерным НАТО, с которым Путин здесь якобы воюет – а соглашения о будущих взаимоотношениях Украины и России между президентами этих двух суверенных государств".

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