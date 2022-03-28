В Генштабе рассказали, по каким направлениям враг пытается идти в контрнаступление

Российские вражеские оккупационные войска продолжают делать ставку на то, чтобы добиться успеха на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. Именно на штурм городов и сел по этим направлениям враг бросает все свои силы и ресурсы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

Так, идут затяжные бои возле населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка. ВСУ сдерживают продвижение противника в сторону Запорожья.

Как всегда, очень горячее Авдеевское направление. Россия не перестает делать попытки, чтобы оккупировать всю Донецкую и Луганскую области. На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил в сутки отбиты 5 атак врага. Украинскими воинами уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются.

Группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.

На Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела.

Группировка сил и средств обороны Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов.

На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации оборонных мероприятий города Кривого Рога, Запорожья и Николаева, содержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах идет проведение стабилизационной операции и выполнения задач территориальной обороны.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были уничтожены 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил также была задействована для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

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