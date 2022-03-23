Война – 28-й день: хаоса и непредсказуемости больше нет – чего ждать ближайшим временем

Украина уже 28-й день дает отпор российским оккупантов. Согласно данным Генштаба, основные бои сейчас идут на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Противник несет колоссальные потери. Защитники Украины уничтожили уже более 15 тысяч захватчиков, свыше 500 танков и 1,5 тысячи бронемашин захватчиков, более сотни самолетов, свыше 120 вертолетов. Однако обезумивший Путин продолжает вторжение. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию на 28-й день открытой войны РФ против Украины.

ВСУ. Фото: Минобороны ВСУ

Существует небольшая вероятность подписания мирного договора в течение 10 дней

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает:

"Российской армии не удалось реализовать сценарий блицкрига, а российские спецслужбы не смогли организовать создание сепаратистских квазиобразований на захваченных территориях. Против войск агрессора борются не только подразделения ВСУ и территориальной обороны, но и все жители Украины. Российская армия не смогла захватить крупных городов, и перешла к их разрушению. Системные обстрелы жилых кварталов и убийства мирных жителей служат рычагом для принуждения украинского руководства к подписанию мирного договора на условиях российской стороны".

Но президент Владимир Зеленский заявил, что в мирном договоре он не собирается уступать вопросами суверенитета Украины или отдавать территории, акцентирует эксперт.

Поэтому, поясняет он, Российская Федерация пока отказывается от двусторонней встречи на уровне президентов.

"Российские войска основные удары наносят на востоке и юго-востоке Украины, в надежде оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей, а также сухопутный коридор к ним из Крыма", – акцентирует Игорь Попов.

По его словам, Россия не смогла получить международную поддержку своих действий, в то же время Украина получает как военную, так и экономическую помощь. Огромные потери на войне в комплексе с международными санкциями должны повлиять на общественное мнение и снизить поддержку войны среди российских граждан.

"Для Украины в военном плане ключевым является пополнение вооружений, получение современных систем ПВО и мобилизация второй волны резерва из числа граждан с военным опытом. Россия сохраняет надежду на втягивание белорусской армии в войну, в первую очередь для удара по каналам поставок вооружений от западной границы Украины", – анализирует Игорь Попов.

Он подчеркивает, что существует небольшая вероятность подписания мирного договора в течение 10 дней, если российская сторона пойдет на уменьшение своих претензий.

"Это может быть обмен вывода войск на отказ Украины от членства в НАТО, который и так нереален. Даже этот пункт украинская сторона может рассматривать лишь в комплексе с жестким договором о международных гарантиях безопасности, усилением армии и с открытой дискуссией в обществе. Если подписание мирного договора не состоится, то война перейдет в затяжную фазу – с периодическими обострениями на ключевых участках фронта, – прогнозирует Игорь Попов. – И возврат к мирным переговорам будет возможен лишь после существенных успехов на поле боя. В таком случае особенно ощутимой помощью от западных союзников станет введение эмбарго на покупку российских энергоносителей и истощение российской экономики новыми пакетами санкций".

Президентом США и европейскими союзниками будут приняты важнейшие решения в ракурсе поддержки Украины и усиления позиций нашей армии

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун уверен, что планы Путина по порабощению Украины тотально развалились. Во многом потому, что совершенно не отвечали реальности.

"Украинские армия, общество, весь героический украинский народ неожиданно для Путина стали горой против вражеской навалы. И демонстрируют отличные результаты с точки зрения обороны и удержания позиций. Особенно учитывая подлую тактику врага – ракетные удары, авиаудары и так далее, – подчеркивает эксперт. – Путин – явно слабый военный аналитик и стратег, раз отдал решение о нападении на Украину, беря в расчет не фактические военные мощностей своей и нашей страны, а данные российской пропаганды. Которая вещала то, что хотел слышать глава Кремля".

В итоге, продолжает политолог, ситуация перешла из хаотичной, когда в первые дни все не понимали (не принимали) происходящего – к более-менее стабильной.

"У общества нет уже опасений, что Украину сдадут, что мы проиграем. Напротив, растет вера в то, что Украина отобьет это нападение, сохранит свою территориальную целостность и даже возобновит контроль над ОРДЛО и Крымом, – акцентирует Максим Джигун. – И за то, что такая вера крепнет, – честь и хвала ВСУ и всей нации".

По мнению политолога, исторической может стать поездка президента США Джо Байдена, которая состоится на этой неделе.

"Считаю, что президентом США и европейскими союзниками будут приняты важнейшие решения в ракурсе поддержки Украины и усиления позиций нашей армии. Уже звучали заявления руководства отдельных европейских держав касательно необходимости обновления украинской системы ПВО. Уверен, что нам предоставят соответствующее вооружение. Чтобы мы сами могли закрыть небо над Украиной, раз уж Запад этого делать не хочет, – подчеркивает Максим Джигун.– Важно, чтобы предоставляемое оружие не просто замещало то, что вышло у нас из строя, но и было более совершенным – для более эффективного отпора российской агрессии".

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