Байден едет в Европу: почему к президенту США много вопросов – что ждать Украине от этого визита

На этой неделе президент США Джо Байден посетит Брюссель и Варшаву. Естественно, будут обсуждать тему российского вторжения в Украину. Чего ожидать от этого визита? Почему Байден не едет в Украину? Есть мнение, что это было бы сильным шагом… Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Визит главы Белого дома в охваченную войной Украину стал бы отличным "подарком" для российских спецподразделений

Политолог Виктор Таран уверен:

"Приезд Байдена в Украину сейчас был бы не сильным, а дебильным шагом! Украине нужна поддержка со стороны США. А для этого нам нужен действенный президент там и поддержка двухпартийная поддержка американского парламента. А визит главы Белого дома в охваченную войной Украину станет отличным "подарком" для российских спецподразделений. В ту точку, в которую бы приехал Байден, сразу полетели бы десятки ракет всех видов. Под формальным предлогом, что россияне воюют с украинскими националистами. Мы хотим отстоять Киев? Отстоять Украину? Так давайте вести себя разумно! Не вестись на вражеские провокации. Те, кто сейчас "топит" за визит Байдена в Киев – или совершенно ничего не понимает, или работает на российские нарративы".

Понятно, что, если не станет действующего президента США, его обязанности станет выполнять вице-президент. Но это всё равно – время на определенные процедуры, ограничения тех или иных полномочий. Всё, что так или иначе сработает на руку Кремлю, поясняет политолог.

Если говорить о визите Байдена в Европу, но он, по мнению Виктора Тарана, будет состоять из нескольких компонентов.

Первый – переговоры с союзниками касательно увеличения помощи Украине.

"Причем, она должна выражаться не только увеличением поставок оружия здесь и сейчас, – считает эксперт. – Но и переговорами со странами, прежде всего, Восточного Блока (Польша, Словакия, Словения, Чехия, страны Балтии), имеющими вооружение советского периода. Те самые зенитно-ракетные системы С-300, самолеты "МиГ", с которыми умеют управляться наши военнослужащие. На что не надо переучиваться. Что можно быстро передать нам, получив взамен от тех же американцев более современные системы вооружения".

Второй момент – обсуждение введения дальнейших санкций против РФ, раз уж та не хочет останавливать войну.

"Если ЕС отказывается от российского газа, ему важно понимать, что те же США увеличат поставки сжиженного газа. Помогут искать замену российским энергоносителям", – поясняет Виктор Таран.

Третий момент – возможное обсуждение нового плана Маршалла для восстановления Украины (а потери уже исчисляются сотнями млрд долларов).

"По аналогии с тем планом, с помощью которого США (как основной донор) помогали отстраивать Европу после Второй мировой войны, – напоминает политолог. – В нашем случае в ход могут пойти конфискованные зарубежные активы России, доступ нашей страны к фондам ЕС (особенно, если получим статус кандидата) и собственно помощь США".

Ситуация с продолжающимся российским вторжением в Украину показывает, что Запад не может действовать жестко, быстро и решительно

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что российское вторжение в Украину точно станет ключевой темой визитов Байдена в Брюссель и Варшаву.

"Со стороны Запада были и есть постоянные предупреждения в адрес России, постоянные заверения в готовности помогать Украине. Есть даже помощь. Но над нами не закрывают небо, нам не дают мощного вооружения для эффективного отпора агрессии. И вся эта ситуация с затягиванием действительно мощного ответа на агрессию, такого ответа, который переломил бы ход войны, заставил Россию прекратить уничтожать Украину ракетным и бомбовыми ударами – бьет по Байдену. По престижу Штатов", – поясняет эксперт.

По его мнению, ситуация со случившимся и продолжающимся российским вторжением в Украину показывает, что Запад не может действовать жестко, быстро и решительно. И эта нерешительность имеет цену не только для России (экономика которой уничтожается санкциями, а имидж уже уничтожен), но и для коллективного Запада в целом и США, как наиболее мощного его представителя – в частности.

"И, возможно, этот визит попытается снять часть вопросов, которые накопились к Штатам. В том числе – почему помощь Украине есть, но не столь масштабная, какой могла бы быть, учитывая ситуацию? Почему санкции против РФ есть – но пока не такие "адские", чтобы заставить ее отступить? Это будет своеобразная попытка успокоить, в том числе, европейских союзников, принимающих сейчас миллионы украинских беженцев. Опасающихся, что Россия рванет и на них, – отмечает Алексей Якубин. – К примеру, Байден расскажет о переброске в Европу дополнительного американского контингента и вооружений. Внесет ясность в позицию США по поводу предоставления военной помощи Украине со стороны отдельных стран НАТО (и возможной компенсации этим странам со стороны Штатов). Мы уже стали свидетелями странной истории с истребителями МиГ, которые та же Польша готова были нам передать, а США притормозили этот процесс".

Общественное мнение Запада сейчас явно осуждает нерешительность Байдена и Запада в целом в контексте того же не закрытия неба над Украиной. За созерцательность процесса уничтожения нашей страны озверевшей Россией.

"Понятно, что чем больше РФ втягивается в войну в Украине, чем больше совершает здесь военных преступлений, тем в геополитическом смысле агрессор всё больше превращается в страну-изгоя. По сути, РФ сама себя "выпиливает" из клуба великих держав, куда пыталась вернуться. Но для нас-то каждый день войны – это новые жертвы и разрушения. И жесткая критика в адрес недостаточно решительно Запада со стороны Зеленского во время его выступления перед парламентами разных стран говорит сама за себя. Возможно, Байден постарается продемонстрировать большую активность в ракурсе российско-украинской войны. Как по линии закрытия неба, так и в переговорном процессе. Не исключаю, что Байден на каком-то этапе может присоединиться к переговорам с РФ касательно остановки войны", – говорит Алексей Якубин.

Он обращает внимание на то, что по неподтвержденной информации, обсуждается вероятность очной встречи Байдена с Зеленским.

"Да, они онлайн постоянно в контакте. Но фейс ту фейс с начала российского вторжение не виделись. Есть вероятность, что такая встреча пройдет в Украине, – отмечает эксперт. – Тем более, что здесь уже побывали недавно главы правительств Польши, Чехии и Словении. А дипломаты Словении и вовсе заявили, что намерены вернуться в Киев. Это сильный ход, хороший сигнал. Как и новость о том, что визит в столицу Украины сейчас продумывает и британский премьер Джонсон. Спецслужба его якобы отговаривает, но таки – продумывает…".

Такие визиты, считает политолог, усиливали бы в какой-то мере безопасность Киева.

Алексей Якубин аргументирует:

"Зная о присутствии здесь иностранных дипломатов, высокопоставленных чиновников, россияне, скорее всего, не рискнули бы вести такие массированные обстрелы, как сейчас. И вообще тенденция возвращения дипломатов и официальных визитов продемонстрировала бы, что началось движение к миру. И Байдену тут бы хорошо играть первую скрипку, а не пасти задних. Представители Белого дома, кстати, могут до последнего скрывать планы президента США по визиту в Украину. В целях безопасности. А потом – раз! – и Байден в Киеве. Это был бы сильный ход. Если бы президент США выступил с мощной речью в нынешнем Киеве, пережившем и переживающем удары со стороны российских оккупационных войск".

Политолог не исключает, что это могло бы стать чем-то вроде берлинской речи американского президента Джона Кеннеди 26 июня 1963 г. перед Шёнебергской ратушей в тогдашнем Западном Берлине. Кеннеди тогда выразил свою солидарность и поддержку западным берлинцам после возведения коммунистическим режимом ГДР Берлинской стены, призванной преградить путь массовой миграции граждан в Западный Берлин. И его фраза "Я – берлинец" стала культовой.

"А нынешнее противостояние РФ и Украины неоднократно сравнивают даже не с разделением Германии Берлинской стеной (своеобразный водораздел между цивилизациями, между советским и западным образом мысли и жизни), а с усиленной версией Карибского кризиса. И шаги, и речи – должны быть соответствующими вызовам, – уверен Алексей Якубин. – Так что, с моей точки зрения, сам факт пребывания президента США во время войны в Украине – это был бы очень сильный шаг. Как минимум на дипломатическом уровне. К тому же, мы слышим, как на переговорах всё более ощутимо обсуждается нейтральный статус Украины. Взамен мы требуем новых – реальных – гарантий безопасности. И в роли гарантов такой безопасности должны выступить, в том числе, США. В этом ракурсе визит Байдена в Киев мог бы быть прочитан как готовность Штатов выступить таким гарантом".

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