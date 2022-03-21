Возобновление переговоров между Украиной и РФ: чего ждать в обозримом будущем

В понедельник, 21 марта, возобновляются переговоры между украинской и российской делегациями касательно войны в Украине. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что есть "компромиссы", на которые Украина не может пойти. Это касается территориальной целостности, в частности недопустимого отказа от Крыма, Донецкой и Луганской областей. Чего ждать от переговоров в обозримом будущем? Каков шанс на прямые переговоры Зеленского с Путиным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Путин, похоже, согласится на встречу с Зеленским только тогда, когда уже будет финишная прямая

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес поясняет:

"Прямые переговоры Зеленского с Путиным будут венцом всего переговорного процесса. Глупо рассчитывать, что они произойдут сейчас. Пока многие технические детали будущего соглашения о мире – разрабатываются. И Путин, похоже, согласится на встречу с Зеленским только тогда, когда уже будет финишная прямая".

Прогнозируя, о чем могут договориться, эксперт отметил, что, похоже, Украина по итогам этой войны будет вынуждена смириться с нейтральным статусом. Но это, уверен он, не самый плохой вариант, если будут даны исчерпывающие гарантии нашей безопасности со стороны больших держав, включая РФ и США.

"Безусловно, мы поддерживаем взгляды верховного главнокомандующего о необходимости отстаивать территориальную целостность Украины. Это не тема для компромиссов. При этом, можно искать некие сложные модальности взаимоотношений с тем же ОРДЛО. Есть мировая практика. Пример того же Южного Тироля (он же Больцано – провинция в Италии, которая благодаря распространению там немецкого и латинского языков имеет специальный статус – прим. ред.). Наверное, можно искать какие-то компромиссные варианты, когда бывшая территория т.н. "ДНР" и "ЛНР" интегрируется в Украину на условиях широкой автономии. И этот вариант, возможно, устроит всех", – считает Энрике Менендес.

А вот касательно – Крыма вопрос сложнее, признал он. И высказал надежду, что у наших переговорщиков есть несколько опций по этому поводу.

"Я вспоминаю здесь предложения, звучавшие от некоторых политиков и аналитиков еще в 2014 году – об управлении Крымом Украиной и Россией совместно на основе некой концессии. Формат, когда на этой территории присутствуют два государства. Но это, опять же, лишь предположение", – акцентирует эксперт.

Что касается времени, когда украинская и российская делегация на нынешних переговорах могут выйти на некий компромиссный вариант, о Энрике Менендес думает следующее:

"Ближайшие две недели еще будут интенсивные боевые действия, когда обе стороны (особенно РФ) попытаются получить преимущество на переговорах, благодаря военным успехам. Сейчас на фронте положение напоминает тупик. У РФ, похоже, нет сил прорываться дальше. А Украина не только стабилизировала положение, но и начала отвоевывать территории (Чугуев отбили, сняли полукольцо с Николаева, успешно идет оборона на Киевском направлении). Так что сейчас просматривается некий паритет, который будут пытаться изменить до начала апреля. А потом, скорее всего, появится возможность выходить на большую конкретику в мирном процессе".

Единственный вариант заключения мира – это широкий формат подписания большого международного документа с реальными гарантиями безопасности для Украины

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований доктор политических наук Игорь Петренко считает, что пока надежды на успешное завершение переговоров нет.

"Несмотря на то, что риторика россиян изменилась, что они перестали говорить языком ультиматумов (благодаря нашим ВСУ), всё равно много позиций остаются очень разными. Зеленский показал, что сдавать национальные интересы он не собирается, вопрос территориальной целостности и сохранения государственности является фундаментальным. Безусловно, главный приоритет – это жизни украинцев, но сдать позиции перед РФ сейчас означает ещё больше смертей в будущем", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что Зеленский настаивает на прямых переговорах с Путиным, поскольку это означало бы наличие приемлемых для обеих сторон договорённостей.

"Но бункерный дед, во-первых, боится выезжать с территории РФ, во-вторых, – прямые переговоры с "наркоманом" (в путинской трактовке) фактически означают признание Путиным своего поражения. Думаю, что единственный вариант заключения мира – это широкий формат подписания большого международного документа с реальными гарантиями безопасности для Украины, – отмечает Игорь Петренко. – То есть, не договор между Украиной и РФ, а договор между Украиной, Россией и ведущими странами мира. Вопрос только в том сама РФ к этому прейдёт, либо ее просто заставят это сделать".

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