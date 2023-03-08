Вопрос разрешений на выезд мужчин за границу: Данилов анонсировал новое решение

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Кравцев Сергей
На ближайшем заседании Ставки главнокомандующего рассмотрят вопрос о разрешениях для выезда мужчин за границу. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников
Секретарь СНБО пояснил, сегодня в стране идет полномасштабная война, но, как становится ясно, не все понимают свои обязанности и права. К примеру, если человек получает возможность выехать за границу по командировке, то это обязует его спустя определенное время вернуться обратно в Украину.
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Данилов отметил, что на ближайшем заседании Ставки будет детально проанализировано, какие ведомства и кому за последнее время предоставляли право на выезд за границу.
Алексей Данилов добавил, что он лично считает, что нормы законодательства должны быть ужесточены и право выезда за границу во время действия военного положения действительно получать те, кому это необходимо и кто обязуется вернуться обратно в Украину.
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Ігор
сегодня, 10:05
Концтабір УПАшистів. Корумповані своїх вивезли, гроші вивезли, Зе своїх кварталівців убезпечів. Самі в розкішних бункерах сховались, а смерди за майбутнє корумпованих еліт життя віддають.