Вопрос разрешений на выезд мужчин за границу: Данилов анонсировал новое решение

На ближайшем заседании Ставки главнокомандующего рассмотрят вопрос о разрешениях для выезда мужчин за границу. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО пояснил, сегодня в стране идет полномасштабная война, но, как становится ясно, не все понимают свои обязанности и права. К примеру, если человек получает возможность выехать за границу по командировке, то это обязует его спустя определенное время вернуться обратно в Украину.

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"У нас был досадный пример, когда Минкульт предоставил разрешение в декабре – шесть человек уехали представлять страну как артисты. К сожалению, эти артисты не вернулись в страну. Еще и вызывающе начинают комментировать и выкладывать в соцсети, что они такие умные, что кто — то должен воевать", — заявил Данилов, намекая на артиста комедийного жанра Щегеля.

Данилов отметил, что на ближайшем заседании Ставки будет детально проанализировано, какие ведомства и кому за последнее время предоставляли право на выезд за границу.

Алексей Данилов добавил, что он лично считает, что нормы законодательства должны быть ужесточены и право выезда за границу во время действия военного положения действительно получать те, кому это необходимо и кто обязуется вернуться обратно в Украину.

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