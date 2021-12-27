Воинский учет украинок: откуда паника и почему власть снова создала себе проблему на ровном месте

На воинский учет женщин, профессии которых определены для этого недавним приказом Минобороны Украины (перечень всё расширяется), нужно будет становится в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывший комиссариат) по месту регистрации места жительства. Свои объяснения по этому поводу дал главком Вооруженными Силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Валерий Залужный. Тема стала одной из самых обсуждаемых под конец года. Что так и не так с этим воинским учетом украинок? В это вопросе издание "Комментарии" разбиралось вместе с нашими экспертами.

Воинский учет для женщин. Фото: Украина молодая

Расширение возможностей для службы в рядах ВСУ – это потребность времени

Ветеран российско-украинской войны, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко уверяет, что шум на фоне этой темы не соизмерим с реальным влиянием на жизнь общества и обороноспособность нашей страны.

"Ничего драматического не произошло. Но, к сожалению, мы видим не умение нашего Минобороны вести эффективную коммуникацию. Они явно не предвидели такого эффекта. Не продумали, как можно было данную тему заблаговременно откоммуницировать, – подчеркивает эксперт. – Речь всего лишь о расширении перечня профессий, занятые в которых женщины подлежат воинскому учету. Ключевое здесь – не призыву, а учету. Женщины и ранее на нем состояли. Те же медики".

Нововведение, по словам Юрия Кочевенко, связано с тем, что стандарты и нормы, которые определяли порядок этого учета, устарели (не менялись с советских времен). Плюс – новые задачи и вызовы, которые стоят перед Украиной.

"Потому было решено расширить перечень этих профессий. Сектор безопасности стал охватывать более широкие сферы общественной жизни, чем это было ранее. Так что ВСУ нужны журналисты, психологи и так далее. Понятно, что это сразу увязывают с угрозой российской агрессии, о чем в последнее время так много говорят. Поэтому некоторые восприняли данную информацию чуть ли не как подготовку к мобилизации женщин, что не соответствует действительности", – акцентирует эксперт.

Он напоминает, что сам процесс постановки на воинский учет растянут по времени на год. То есть, весь 2022-й будут только отлаживаться механизмы, происходить сама эта постановка на учет.

"И даже если завтра гипотетически будет объявлена мобилизация – ей подлежат только те, кто на учете состоит. Остальные – только в добровольном порядке, – поясняет Юрий Кочевенко. – Потому не стоит увязывать постановку большего числа украинок на военный учет с угрозой российского вторжения. Но глобально, стратегически это следует расценивать как шаг к более гибкой, инклюзивной, всеохватной системы вовлечения всех сил нации в оборону государства. Та самая израильская модель, когда мы имеем дело с затяжным характером конфликта. Действительно, тут сразу приходит на ум пример Израиля как страны, которая десятилетия живет и успешно развивается в условиях постоянного военного конфликта".

При этом в Израиле – всеобщая воинская обязанность, которая включает и женщин. А у нас об этом речи пока не идет. Воинская обязанность (обязательная служба в армии) и военный учет (когда призыв возможнее в случае введения военного положения и так далее) – это разные вещи, подчеркивает эксперт.

"Расширение возможностей для службы в рядах ВСУ (для женщин, людей с ограниченными возможностями) – это потребность времени. Но надо более стратегически к этому подходить. С соответствующим планом развития, который предусматривает этапность такого вовлечения в оборону страны всех сил общества, – говорит Юрий Кочевенко. – Еще важный момент – сегодня к выполнению боевых задач в ВСУ военнослужащие привлекаются исключительно добровольно. Речь, прежде всего, о контрактниках. Все, кто воюет – делают это добровольно, включая немало женщин".

Команда президента получила очередную порцию желчи, негатива и едкого тролинга, теряя остатки рейтинга

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что уже традиционно хорошая идея в исполнении этой власти превращается в убийственную для рейтинга правящей партии и самого президента Зеленского.

"Какого-то логичного объясняется того, зачем женщины должны пребывать на воинском учёте с 18 до 60 лет – нет. Зачем нужны все профессии подряд – тоже не ясно. А после разъяснения Минобороны относительно того, что даже беременные обязаны прибыть в военкомат и сдать документы по учёту – вообще хочется сказать "я отказываюсь это понимать!". Да, есть проблема с уклонением, с недобором по призывников. Но не за счёт же женщин их решать! Кроме того, в планах сразу же стоит – штрафовать. И самих женщин, и их работодателей. Вот же "молодцы" какие: об условиях постановки на учет толком не рассказали, а штрафы уже придумали", – отмечает Светлана Кушнир.

По ее мнению, если речь о военной обязанности для всех, то её следует вводить для 18летних.

"Отслужили год (парень ли, девушка) – и создавайте семьи, детей рожайте, получайте образование, стройте карьеру, – считает Светлана Кушнир. – Тут же какой-то бред: 156 военкоматов на всю страну, где свыше 10 миллионов женщин хотя бы два раза должны прийти (сдать документы и военный билет забрать). Как это сделать физически – вы подумали?! А что там с врачами, которых тоже хотят поставить на военный учет? Уже пандемия закончилась, они не очень заняты? Сколько средств надо найти в госбюджете, чтобы обеспечить бесплатное прохождение медкомиссии? А фактор взяток за постановку/ не постановку на учёт забыли? В общем, инициативу хорошую испоганили в очередной раз. А команда президента получила очередную порцию желчи, негатива и едкого тролинга, теряя остатки рейтинга".

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