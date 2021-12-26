Главнокомандующий ВСУ прокомментировал взятие на военный учет женщин

В Украине расширили список профессий для женщин, которые должны встать на учет в военкомат, фото Facebook

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный подчеркнул, что порядок военного учета для украинок действовал с 1994 года. Также он добавил, что женщин не будут призывать на срочную службу и речь не идет об обязательной мобилизации женщин в Вооруженные Силы. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны.

С другой стороны, в 2022 году планируется цифровизировать процедуру внесения изменений о месте регистрации или проживания военнообязанных. То есть взятие на военный учет будет упрощено для комфорта граждан.



"Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся собрания (обучения) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут выезжать исключительно по желанию", — пояснил Валерий Залужный.

Кроме того, он добавил, что в жизни украинок ничего не изменится, наоборот, тем, кто хочет пойти служить в ряды армии, будет проще. Главнокомандующий отметил, что женщин будут привлекать к обороне государства в крайнем случае.

23 декабря в Минобороны объяснили, как пройдет процесс взятия на военный учет украинских женщин. И уточнили, что женщины из нового перечня специальностей будут призывать для несения военной службы в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации.

На военный учет принимают женщин, получивших специальность/профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп подчеркнул, что поговорил с министром обороны Алексеем Резниковым и "перечень (профессий) будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла".



Решения Минобороны по военному учету женщин оценили эксперты.



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