Военные резко отреагировали на награду для мэра Одессы

Украинские военные раскритиковали награждение нагрудным знаком "За службу и доблесть" мэра Одессы Геннадия Труханова. По их словам, это "достойное" сравнение, ведь подобную награду часто получают украинские военные посмертно.



Мэр Одессы Геннадий Труханов и генерал Юрий Содоль. Фото из открытых источников

Украинский военный из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" резко отреагировал на награду Труханова, полученную от Командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

"Военной наградой награждают пророссийского п*дараса. Лучше бы вы на Торецкое направление внимание обратили", — пишет Бунятов в социальных сетях.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алексом" также критически отнесся к награждению мэра Одессы. По словам офицера, такие знаки часто представляются бойцам, которые погибли на войне в Украине.

"Труханову вручили награду, которую часто дают бойцам посмертно. У меня все. "Достойное" сравнение", — пишет военный.

22 июня Геннадий Труханов заявил, что имеет "сверхбольшую честь получить высокую награду" от генерал-лейтенанта и героя Украины Юрия Содоля. По его словам, нагрудный знак "За службу и доблесть" — это награда каждого одессита, каждого волонтера, предпринимателя, депутата и всех, кто поддерживает наших военных.

Геннадий Труханов – мэр Одессы с 2014 года. Был членом "Партии регионов", с 2015 года руководил политическим движением "Доверяй делам". Также, кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционный блок" на парламентских выборах 2019 года. После полномасштабного вторжения России Труханов сменил риторику с пророссийской на проукраинскую.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько потратили денег на строительство защитной линии вокруг Одессы.

Также "Комментарии" писали о реакции украинских военных на потери на войне, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским.



