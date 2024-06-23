Военные резко отреагировали на награду для мэра Одессы

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Slava Kot
Украинские военные раскритиковали награждение нагрудным знаком "За службу и доблесть" мэра Одессы Геннадия Труханова. По их словам, это "достойное" сравнение, ведь подобную награду часто получают украинские военные посмертно.
Мэр Одессы Геннадий Труханов и генерал Юрий Содоль. Фото из открытых источников
Украинский военный из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" резко отреагировал на награду Труханова, полученную от Командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.
Лейтенант ВСУ с позывным "Алексом" также критически отнесся к награждению мэра Одессы. По словам офицера, такие знаки часто представляются бойцам, которые погибли на войне в Украине.
22 июня Геннадий Труханов заявил, что имеет "сверхбольшую честь получить высокую награду" от генерал-лейтенанта и героя Украины Юрия Содоля. По его словам, нагрудный знак "За службу и доблесть" — это награда каждого одессита, каждого волонтера, предпринимателя, депутата и всех, кто поддерживает наших военных.
Геннадий Труханов – мэр Одессы с 2014 года. Был членом "Партии регионов", с 2015 года руководил политическим движением "Доверяй делам". Также, кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционный блок" на парламентских выборах 2019 года. После полномасштабного вторжения России Труханов сменил риторику с пророссийской на проукраинскую.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько потратили денег на строительство защитной линии вокруг Одессы.
Также "Комментарии" писали о реакции украинских военных на потери на войне, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Ігор
23 июня 2024, 13:50
Незрозуміло які можуть бути претензії? Україна - це власність юдейців, а власник може використовувати свою власність. Військові повинні терпляче захищати цю власність до останнього, щоб їх українки могли щасливо кохатись з завезеними сюди екзотичними Рамшаном і Джумшутом та шоколадним зайцем. Слава екзотичній нації! Яка зможе працювати у новозбудованих Епіцентрах Герег.