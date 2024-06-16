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Во время совместного фото на Саммите мира произошел неожиданный инцидент (ВИДЕО)

В первый день Саммита мира произошел приятный инцидент с участием премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

сегодня, 08:20 comments4059
Автор:
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Slava Kot
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В Швейцарии проходит Саммит мира по войне в Украине, на котором принимает участие около 100 стран и международных организаций. По итогам первого дня Саммита его участники сделали общую фотографию, во время которой произошла приятная неожиданность.

Во время совместного фото на Саммите мира произошел неожиданный инцидент (ВИДЕО)

Премьер-министр Канады Джастина Трюдо восклицает "Слава Украине!"

Во время совместной фотосессии Саммита мира с представителями всех стран, которые в нем принимают участие, премьер-министр Канады Джастин Трюдо неожиданно воскликнул "Слава Украине!". Его действия тепло восприняли украинские партнеры, приветствовавшие слова канадского лидера. Кроме того, украинская делегация и некоторые представители других стран ответили на восклицание словами "Героям слава!".

Видео из Саммита мира, где прозвучали слова "Слава Украине!" можно просмотреть ниже:

Саммит мира – это международная конференция, которая рассматривает условия для окончания войны в Украине на основе "формулы мира", представленной в 2022 году. В мирном саммите принимают участие около 100 стран, в том числе крупнейшие партнеры Украины: США, Польша, Германия, Великобритания, Франция и другие. Кроме того, на Саммите мира есть представители Южной Америки, Африки, Азии и Океании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзники Украины отреагировали на условия российского диктатора для окончания войны. По их словам, Путин выставляет ультиматум, а не мирные предложения по разрешению конфликта.

Также "Комментарии" писали о том, что перед началом Саммита мира Швейцария сообщила о резком уменьшении участников международного мероприятия. Это произошло из-за давления Китая и России на некоторых участников, а также благодаря изменениям в совместный коммюнике мирного саммита, которые внесла швейцарская сторона.



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