Власти назвали условие для сокращения продолжительности отключений

Отключения электроэнергии в Украине могут стать короче. Однако для этого необходимо, чтобы не было новых обстрелов энергосистемы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в эфире общенационального телемарафона.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Ситуация улучшается с каждым днем. Потому что ключевое для нас — увеличить объем генерации, и чем больше мы его увеличиваем, тем это сокращает дефицит в энергосистеме. Мы говорим о такой ситуации и это ключевое, что я хотел бы подчеркнуть: если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, мы видим, что в ближайшей перспективе стабилизировать и сократить продолжительность отключения", — отметил министр.

По его словам, после стабилизации ситуации будут введены плановые отключения, когда люди будут понимать промежуток времени, в течение которого у них не будет электроэнергии.

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