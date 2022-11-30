Россияне проверяют детей, которые не ходят в российские школы, – ЦНС

На временно оккупированных территориях юга Украины захватчики заставляют местных жителей отдавать своих детей в российские школы. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Центра национального сопротивления.

Школа. Фото: GETTY IMAGES

"На юге россияне проверяют детей, если те находятся в учебное время на улице. Завезенные из РФ врачи во время медосмотров проверяют, учится ли ребенок в российской школе" – говорится в отчете.

ЦНС также сообщает, что у детей и их родителей на ВОТ проверяют, установлены ли на их телефонах приложения украинской онлайн-школы.

Стоит отметить, ранее уже сообщалось, что российские оккупанты превращают школы на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы. Видимость обучения создается лишь для того, чтобы можно было создать пропагандистскую картинку для СМИ.

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