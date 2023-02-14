Визит Сийярто в Минск: чего добивается Венгрия – как может отреагировать ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время подвергшегося критике визита в Минск затеял с диктаторским режимом Лукашенко диалог о мире в Украине. По словам Сийярто, российско-украинская война может закончиться в том случае, если будет объявлено перемирие и начнутся мирные переговоры. О чем говорит этот визит и эти заявления? Как следует реагировать ЕС на явное подыгрывание со стороны Венгрии агрессору и постоянное нарушение европейского единства в восприятии этой войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Исключать Венгрию из ЕС сейчас вряд ли кто-то решится

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала не думает, что ЕС может как-то жестко наказать Венгрию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Есть определенный устав, который этого не позволяет. Однако имеются другие рычаги, к примеру, финансовые ограничение. И это Брюссель мог бы использовать. Даже уже использует", – отмечает эксперт.

Исключать же Венгрию из ЕС сейчас вряд ли кто-то решится, считает он. А вот публично руководители Евросоюза могли бы жестко высказаться касательно политики официального Будапешта, уверен Виталий Бала.

"Сейчас проявляются все те скрытые ранее мотивы, симпатии или антипатии руководителей определенных государств (или собственно этих государств) касательно Украины и РФ. Мы четко видим недружественные страны. И делаем определенные выводы", – констатирует политолог.

Своими заявлениями руководство Венгрии зачастую не только открыто лоббирует интересы России, но и подрывает авторитет евросообщества

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев поясняет:

"Активность Венгрии в ракурсе сотрудничества с РФ не случайна. Она имеет от этого определенные экономические бонусы, в том числе энергетические. На фоне отсутствия активных продвижений на фронте как с одной, так и с другой стороны, близкие Кремлю силы пытаются убедить Европу, что такая война – это долго, дорого, что надо скорее усаживать Киев и Москву за стол переговоров. Но нет сомнений, что прогнозируемое в ближайшие месяцы обострение на фронте, голоса пушек, перекроют эти псевдомиротворческие порывы представителей венгерской власти".

Эксперт напоминает, что у официального Будапешта имеются претензии к Украине касательно положения т.н. "закарпатских венгров". По его мнению, можно попробовать сыграть на этом поле, перетягивая Венгрию больше на свою сторону.

"При этом, надо понимать, что своими заявлениями руководство Венгрии зачастую не только открыто лоббирует интересы России, но и подрывает авторитет евросообщества. И если заявления отдельно взятой Венгрии идут вразрез с тем, что декларирует ЕС (а так оно и есть), то следует применять против такой страны жесткие меры, однако в ракурсе нормативных документов ЕС", – уверен Андрей Рязанцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в войне наступает переломный момент: в США обратились с предупреждением к Украине.



