Глава МИД Венгрии прибыл в Минск для разговора о мире в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Минск 13 февраля. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Сийярто в Facebook.

Петер Сийярто прибыл с визитом в Минск. Фото: из открытых источников

"Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать, чтобы обеспечить немедленный мир и избежать шагов, которые могут привести к продолжению или эскалации войны", — написал Петер Сийярто.

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Дипломат уточнил, что будет представлять эту мирную позицию на сегодняшних переговорах в Минске.

При этом Сийярто готов к критике своего визита в Беларусь.

"Очевидно, что многие будут критиковать визит, но наша позиция четкая: каналы коммуникации должны быть открытыми. Если бы мы этого не сделали, я не смог бы сегодня донести до вас призыв к миру", — отметил министр.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Кремль прилагает огромные усилия, чтобы остановить передачу западных дальнобойных ракет и танков Украине. В частности, распространяет нарратив, что новое вооружение будет представлять угрозу безопасности РФ, сообщает Институт изучения войны (ISW). Между тем, уже 14 февраля состоится новое заседания союзников Украины в формате "Рамштайн". Какие ожидания от этой – уже девятой – встречи такого уровня? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.



