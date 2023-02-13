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Глава МИД Венгрии прибыл в Минск для разговора о мире в Украине

При этом Сийярто заявил, что он готов к критике своего визита в Беларусь

сегодня, 14:34
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Автор:

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Минск 13 февраля. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Сийярто в Facebook.

Глава МИД Венгрии прибыл в Минск для разговора о мире в Украине

Петер Сийярто прибыл с визитом в Минск. Фото: из открытых источников

"Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать, чтобы обеспечить немедленный мир и избежать шагов, которые могут привести к продолжению или эскалации войны", — написал Петер Сийярто.


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Дипломат уточнил, что будет представлять эту мирную позицию на сегодняшних переговорах в Минске.

При этом Сийярто готов к критике своего визита в Беларусь.                                                                                                                                                      

"Очевидно, что многие будут критиковать визит, но наша позиция четкая: каналы коммуникации должны быть открытыми. Если бы мы этого не сделали, я не смог бы сегодня донести до вас призыв к миру", — отметил министр.

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Источник: https://www.facebook.com/100047499063575/posts/pfbid0fnwM69MHy8tm2p5WWNRsWjXcWG6nNqniwTMb8qtndWn7XAdHP3HJBaq7NosLdqeAl
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