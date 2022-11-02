Витренко покинул свой пост: почему так произошло – что теперь ждет «Нафтогаз»

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, отставка которого анонсировалась 1 ноября, действительно, покинул свой пост. Кабинет министров удовлетворил его прошение об отставке. Почему так произошло? Как события вокруг "Нафтогаза" будут развиваться дальше? Какие вызовы стоят перед новым руководством? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Юрий Витренко Фото: из открытых источников

"Нафтогаз" должен продемонстрировать жажду перемен

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний обращает внимание, что написанное Витренко заявление об отставке Кабмин принял единогласно.

"Естественно, этот жест стали называть политическим. Однако ситуация в "Нафтогазе" не самая лучшая и экономически. После нескольких лет, которые НАК завершал с плюсом, компания сейчас находится в критической ситуации. Витренко так и не создал наблюдательный совет, а его руководство не отметилось ничем, достойным внимания. Как и большинство в экономической сфере, глава "Нафтогаза" кивает на войну. У нас, действительно, война, но поэтому и решения должны быть неординарны, чтобы отрасль или вверенное предприятие функционировали. Но разве за этим идут в государственный сектор, где можно урвать лакомые куски? И я сейчас не только о колоссальных зарплатах топ-менеджегров, которые огромны не только для Украины, но и для постсоветских стран и стран Центральной Европы", – отмечает эксперт.

Уже известно, что место Витренко обещано главе минрегиона Алексею Чернышеву.

"Его деятельность высоко оценивает Офис президента. Перед Чернышевым будет поставлен ряд задач. "Нафтогаз", наконец-то, должен продемонстрировать жажду перемен, – считает Юрий Подорожний. – На самом деле, ситуация в НАК критическая и там нужен антикризисный менеджмент. У компании, всегда вызывающей большие вопросы к своей деятельности, выбор невелик. Либо реструктуризация долгов, либо банкротство. Под Витренко такую реструктуризацию западные инвесторы не захотели делать. Поэтому возглавить НАК должен тот, кому будут доверять по кругу – как Офис, так и те, от кого зависит будущее банкротство".

Эксперт напоминает, что "Нафтогаз" еще 18 июля 2022 года должен был погасить выпуск еврооблигаций на $335 млн. И в НАК утверждали, что есть чем платить, но якобы помешала лишь позиция правительства относительно того, рассчитываться ли с кредиторами в условиях войны. И "Нафтогаз" обратился к владельцам своих еврооблигаций 12 июля, за неделю до срока погашения евробондов-2022 и выплат процентов по ним и еврооблигациям-2024. Кредиторы не согласились с предложением перенести погашение еврооблигаций на два года.

"На фоне разговоров о том, виноват "Нафтогаз" или правительство, своевременно не согласовавшее выплату долгов, НАК объявил о дефолте, – отмечает Юрий Подорожний. – Теперь будут новые фамилии и, надо полагать, новые решения. Так что ждем эпопею с многострадальным НАКом и дальше. А так хотелось бы обсуждать перспективы нефтегазовой отрасли и конкретные шаги по увеличению добычи и модернизации… Но "Нафтогаз", кажется, и дальше останется оплотом неэффективности и коррупции".

Под руководством Витренко "Нафтогаз" превратился из прибыльной компании в убыточную

Политический аналитик Павел Нусс считает, что отставка Витренко, в первую очередь, говорит о том, что "Нафтогаз" "опустошили" и готовят к банкротству.

"Лояльный к власти Юрий Витренко сменил менее уступчивого Андрея Коболева, не соглашавшегося идти на коллаборацию с правительством в мае 2021 года. Тогда же президент Зеленский неожиданно объяснил кадровые изменения якобы излишними расходами "Нафтогаза" на пиар за границей. На самом деле, смена руководства НАК в 2021 году выглядела как уступка России, где ненавидели Коболева. Ведь при его руководстве "Газпром" проиграл "Нафтогазу" в международном арбитражном суде и вынужден был заплатить 2,9 миллиарда долларов штрафа", – напоминает эксперт.

Он отмечает, что после назначения Витренко в течение лета 2021 года "Нафтогаз" активно продавал доллары, полученные от Газпрома, финансируя потребности правительства.

"Когда же цена газа на европейском рынке осенью начала стремительно расти, оказалось, что "Нафтогазу" самому нужна валюта, которую он продавал по требованию правительства. Тогда Витренко обратился в Кабмин с просьбой предоставить "Нафтогазу" необходимые ресурсы в валюте, – рассказывает Павел Нусс. – В конце концов, под руководством Витренко "Нафтогаз" превратился из прибыльной компании в убыточную. Разница с временами правления предшественника Коболева заключалась в том, что Витренко стал удобным партнером правительства, который никогда не отказывался делать то, что требовали от него. Относительно возможного назначения новым рулевым "Нафтогаза" действующего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и будущего НАК при нем, – сложно сказать, к чему это приведет. Единственное, что остается предсказуемым, так это сохранение и даже усиление колоссального влияния олигарха Коломойского на "Нафтогаз". Ведь Чернышев, как и Витренко, находится в зоне повышенного влияния олигарха".

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