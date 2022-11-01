Витренко должны уволить в ближайшее время: почему так – что ждет его преемника

Сегодня появилась информация о том, что в ближайшее время Юрий Витренко потеряет должность главы НАК "Нафтогаз Украины". Об этом "Экономической правде" сообщили собеседники в парламенте и "Нафтогазе". Сам Витренко пока никак не отреагировал на данную информацию. О чем может говорить такая внезапная новость на старте отопительного сезона? Чем может быть вызвана отставка именно сейчас? Издание "Комментарии" в этой теме разобралось вместе с экспертами.

Юрий Витренко. Фото: из открытых источников

Уволить Витренко нужно было гораздо раньше

Народный депутат и бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко считает, что произошло то, что давно уже должно было произойти.

"Уволить Витренко нужно было гораздо раньше – вернее не делать глупостей и не допускать авантюриста к должности в стратегическом энергетическом предприятии. Я реально не завидую преемнику Витренко в "Нафтогазе". Разгребать эту помойку, созданную из компании Коболев/Витренко – это очень непростая задача, особенно в условиях войны. Но другого пути нет и эта задача подъемная", – отметил Кучеренко.

Он отметил, теперь остается надеяться лишь на адекватность и профессионализм нового руководства.

"Наша команда в конструктиве и готова к сотрудничеству в таких условиях!", – отметил нардеп.

Само существование Нафтогаза нерационально с точки зрения Государства

Политический эксперт Михаил Чаплыга рассуждает так:

"Бегство Витренко было вполне прогнозируемо еще в середине лета. Когда все страны ЕС уже минимум два месяца готовились к зиме и скупали весь уголь в мире, нефть и газ, а наши "менеджеры" лишь рассуждали о необходимости созыва комиссии по зиме. То, что страна не входит в зимний период готовой с точки зрения энергетики, говорили многие эксперты и депутаты. В это время менеджмент Нафтогаза занимался попытками выкачать из бюджета себе почти 300 миллиардов, занимался схемами на газе, рассказывал про дрова, кизяки и ветряки и готовился уехать на зимовку в более теплые страны. Для успешных приготовлений незадолго до "отставки" менеджмент Нафтогаза выделил себе миллиардные премии. И когда страна оказалась на краю пропасти, гордо ушел "в отставку". Очевидно, с дополнительными выплатами, ибо это политическое решение".

В адекватных странах, отмечает эксперт, такие менеджеры уходят не в отставку, а в суд. Но в Украине, с сожалением констатирует он, такой вариант нереален.

"Совершенно очевидно, что после обстрелов рф нашей критической инфраструктуры не путин выключил поставку газа на Центрэнерго, а Нафтогаз. Мотивируя финансовыми аспектами, – подчеркивает Михаил Чаплыга. – Совершенно очевидно и то, что само существование Нафтогаза нерационально с точки зрения Государства – и является просто аттавизмом периода Кучмы. Единственный аргумент в пользу самого существования Нафтогаза было участие этого юрлица в Стокгольмском арбитраже. Но то дело давно пройдено. И премии выплачены, равно как и оплата работы внешних юристов. Лично я не удивлен. Ни отставкой, ни будущим. Я надеюсь, что трудная зима позволит осознать превалирование государственного интереса над частным и наконец-то заставит переосмыслить суть так называемой "реформы корпоратизации". Ведь сейчас те же процессы идут в ЭнергоАтоме".

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