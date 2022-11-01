Витренко написал заявление об отставке из Нафтогаза: СМИ рассказали, кто придет ему на смену

Юрий Витренко, с очень большой вероятностью, покинет пост главы НАК "Нафтогаз Украины". На его место могут назначить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на собеседников в парламенте и "Нафтогазе".

Юрий Витренко Фото: из открытых источников

СМИ сообщают, что Витренко якобы уже написал заявление об отставке. Решение об отставке мог бы принять наблюдательный совет компании. Однако в условиях его отсутствия, это может сделать правительство.

Министра развития общин и территорий Алексея Чернышова называют самым вероятным кандидатом на должность нового главы "Нафтогаза".

Ссылаясь на собеседников, издание отмечает, что прежде, чем Чернышов может стать главой "Нафтогаза", Верховная Рада должна уволить его с должности министра. Поэтому есть вариант, что пока что во главе "Нафтогаза" будет человек с приставкой и.о., но в дальнейшем его место все же займет Алексей Чернышов, как руководитель, без каких-либо приставок.

Между тем нардеп Ярослав Железняк сообщает, что в ближайшее время парламент будет рассматривать "кадровый вопрос". Он также намекнул на новую должность Чернышева.

"Связано с региональной политикой. Увольнение господина Чернышева в связи с переходом на новую должность. Вроде бы само министерство региональной политики должны объединить с Мининфраструктуры и передать полностью Кубракову. Посмотрим, не изменится ли позиция снова", – написал Железняк.

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