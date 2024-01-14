Видео с раздачей повесток для украинцев в Польше: в ЦСКИБ объяснили ситуацию

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Slava Kot
В сеть попало видео, где мужчина в военной форме раздает повестки в Варшаве. На него отреагировали в Центре стратегических коммуникаций (ЦСКИБ) и объяснили, как этой записью воспользовалась российская пропаганда.
Раздача повесток в Польше оказалась фейком. Фото из открытых источников
Российские пропагандисты массово распространили видео, как в Польше якобы военный выписывает повестку украинцу в Варшаве. Таким образом, указывая, что в Польше началось массовое вручение повесток для украинцев, выехавших из Украины.
Однако в Центре стратегических коммуникаций объяснили, что видео постановочное. Об этом рассказал мужчина, который якобы раздавал повестки. Он снял новое видео, которое распространил ЦСКИБ и объяснил, что это была шутка, и таким образом он хотел "потрепать нервы уклонистам", которые могли выехать из Украины незаконным путем.
Центр стратегических коммуникаций отмечает, что таким образом российская пропаганда спекулирует над темой мобилизации в Украине и распространяет дезинформацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо объяснил ситуацию с выдачей повесток на блокпостах. По его словам, таким образом украинцев информируют о мерах мобилизации, которые проходят в Украине во время войны против России.
Также "Комментарии" писали о том, что в ВСУ назвали, кому работники ТЦК не будут выдавать повестки на улицах. По их словам, это не будет касаться тех, кто имеет все необходимые документы с военкомата.
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Якійсь жарт юдейській-95!