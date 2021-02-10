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Главная Новости Общество события Весна-2021 в Украине будет аномальной: прогнозы метеорологов
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Весна-2021 в Украине будет аномальной: прогнозы метеорологов

Первое весеннее тепло можно ожидать уже в конце февраля

сегодня, 16:50
Автор:

Вечканова Елена

В 2021 году украинцам стоит готовиться к аномальной весне. Подобные прогнозы следуют от специалистов Украинского гидрометинститута НАН, передает agronews.ua.

Весна-2021 в Украине будет аномальной: прогнозы метеорологов

Весна-2021 в Украине обещает быть аномальной. Фото: Pic2.me

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазиры Мартазиновой, апрель и май в Украине окажутся особенно богатыми на осадки. Дождить будет постоянно и обильно, земля не будет успевать впитывать всю влагу. Специалистка называет такую погоду экстремальной.

Интересно, что первое весеннее тепло на территорию государства заглянет уже в конце февраля. Впрочем, весенняя погода не задержится надолго, ведь, как предполагают климатологи, март "порадует" снегопадами и низкими температурами.

А между тем подобная информация несколько отличается от "прогноза" пушистого метеоролога — харьковского сурка Тимки III. Как сообщали "Комментарии", в начале февраля сурок выглянул после зимней спячки из своей норки и не попытался вернуться в неё. Подобное поведение животного трактуется как обещание раннего прихода весны.

Скептики, конечно, уверяют, что дело не в предчувствиях животного, а в облачной погоде на Харьковщине. В то же время сотрудница харьковской биостанции, где проживает сурок Тимка III, уверена — через каких-то шесть (уже пять) недель в Украине обязательно будет царить теплая весенняя погода.

А до этого времени жителям нашей страны стоит одеваться теплее, ведь синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание — уже с 11 февраля следует ожидать продолжения снегопадов и дождей. Существенные февральские морозы воцарятся на территории Украины уже с субботы, 13 февраля.


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Источник: https://agronews.ua/news/v-ukrayini-prohnozuyut-anomalnu-vesnu/
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