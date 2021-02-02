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Какой будет весна-2021: сурок Тимка «сделал» свой прогноз

В этом году сурок спокойно проснулся от спячки, что предвещает скорый приход весны

сегодня, 12:17
Автор:

Вечканова Елена

В начале февраля в Харькове пробудили от зимней спячки местного мохнатого "синоптика" — сурка Тимку III. О событии информируют на портале Depo.Харьков.

Какой будет весна-2021: сурок Тимка «сделал» свой прогноз

Харьковский сурок уверен — весна будет ранней. Фото из открытых источников

Как известно, поведение сурка, которого только разбудили, является определенным индикатором приближения весны. Вотчиной украинского сурка Тимки III является биостанция Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Расположена она в поселке Гайдары. За "прогнозом" животного приехали наблюдать не только журналисты, но и студенты университета.

Итак, сурок Тимка III предвещает Украине раннюю и, очевидно, теплую весну. После того как зверька разбудили, он огляделся по сторонам и не заметил своей тени. Получается, никаких причин для быстрого испуга (а именно из-за тени сурки часто прячутся обратно в нору — ред.) Тимка не нашел, поэтому решил, что хватит спать.

Скептики, конечно, уверяют, что дело не в предчувствиях животных, а в облачной погоде, что царила на Харьковщине. Организатор мероприятия Людмила Доля не согласна с таким утверждением. По ее мнению, сурки не ошибаются. А вот капризная госпожа погода может и подвести.

Когда же ждать наступления весны? Вероятно, стоит подождать еще недели шесть, пока действительно весеннее солнце разбудит не только сурка, но и всю природу от долгого зимнего сна. Такое мнение высказала сотрудница биостанции Надежда Токарская, наблюдающего за Тимкой III.

Отмечается, что студенты, гостившие у сурка, оставили на память о себе подарок — медицинскую маску. Очевидно, молодежь опасается, что даже пушистый синоптик может подхватить коронавирус, и пытается уберечь животное.

Вместо справки. День сурка, который отмечается во всем мире 2 февраля, украинцы переняли у США. Между прочим, в Штатах это считается национальным праздником. В Украине к прогнозам сурка прислушиваются уже 17 лет подряд.

Между прочим, о влиянии коронавируса на животных заботятся не только харьковские студенты. Как сообщали "Комментарии", в Южной Корее начали тестирование домашних любимцев на COVID-19.


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Источник: https://kh.depo.ua/ukr/kh/na-kharkivshchini-baybak-vishchun-timko-iii-sprognozuvav-rannyu-vesnu-202102021279541
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