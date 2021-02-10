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Главная Новости Общество события Снег, дождь, лед, а дальше - морозы: синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды и назвала даты
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Снег, дождь, лед, а дальше - морозы: синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды и назвала даты

Прогноз погоды предупреждает о различных видах осадков и сильного ветра в ряде регионов страны

сегодня, 16:25
Автор:

Таисия Ерохина

Украинцам следует приготовиться к осложненным погодным условиям завтра, 11 февраля. А через несколько дней в страну придут настоящие февральские морозы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко в ее Telegram-канале.

Снег, дождь, лед, а дальше - морозы: синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды и назвала даты

Фото из открытых источников

Согласно прогнозу синоптика, циклон Volker завершит серию из южных циклонов, которые вернули в нашу страну зимнюю погоду. В четверг из-за него усложнятся погодные условия в большинстве областей Украины.

"Снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, порывистый ветер", — перечислила синоптик в своем прогнозе.

Не прогнозируется осадков или незначительное их количество в Донецкой и Запорожской областях, Крыму и в большинстве районов Херсонщины.

Температура воздуха завтра составит от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. На севере и северо-западе может быть 4-7 градусов мороза, тогда как в южной части теплее — от 5 до 10 градусов с отметкой "плюс", а в Крыму еще на 4-7 градусов теплее.

Как сообщила синоптик, этот циклон продержится на территории Украины до 12 февраля. А с 13 числа украинцев ожидают погодные изменения — готовимся к февральским морозам. В субботу прогнозируются сильные морозы, поэтому в Украину придет существенное похолодание.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Украине начались огромные снегопады. Непогода распространилась практически на все области страны. У многих людей, как автомобилистов, так и пешеходов, возникли трудности с передвижением. В столице страны из-за плохих погодных условий зафиксировали более 200 сообщений о ДТП. Однако в соцсетях украинцы не теряют настроение и публикуют мемы и фотожабы. Мы сделали подборку самых забавных.


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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/1034
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