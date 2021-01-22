Венгрия закупит вакцину против коронавируса у России

Правительство Венгрии приняло решение о закупке российской вакцины Спутник V. Венгерские власти назвали препарат безопасным и эффективным.

Спутник V - вакцина, разработанная в РФ / фото газета.ру

Как сообщил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции с участием главы российского Минздрава Михаила Мураско, поставка вакцины пройдет в три этапа.

Переговоры о закупке Спутник V длились более двух с половиной месяцев. Стороны пришли к соглашению и в ночь на 22 января подписали контракт.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии отметил, что ежедневно от коронавируса гибнет более сотни человек, а карантинные ограничения серьезно бьют по экономике — так, по оценкам специалистов, ущерб составляет около 34 миллионов долларов в день. Поэтому правительство Венгрии старается ускорить процедуру доставки вакцины и в ближайшее время приступить к массовой вакцинации граждан.

"Ускорение вакцинации защитит человеческие жизни и даст возможность вернуться в нормальное русло, а ограничения будут сняты", — пообещал Петер Сийярто.

Как сообщал портал "Комментарии", лаборатория AstraZeneca и Россия объявили о проведении совместных клинических испытаний двух вакцин против нового коронавируса.

Отмечено, что тесты будут проводиться на людях от 18 лет. Совместные испытания были предложены Россией еще в конце ноября. Как пишет РБК, в компании рассказали о сходстве препаратов AZD1222 и "Спутник V", которые созданы на основе аденовирусных векторов со встроенным шиповидным белок вируса SARS-CoV-2.

Ранее "Комментарии" писали, что в мире в целом и Украине в частности начали вспыхивать скандалы в связи с закупкой и производством вакцин. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему это происходит, как ситуацию в своих геополитических целях могут использовать крупные игроки и как это уже отображается на Украине.









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