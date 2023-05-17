Венгрия озвучила ультиматум, при котором разблокирует выделение нового транша помощи Украине от ЕС

Будапешт будет продолжать блокировать военные транзиты Европейского Союза до тех пор, пока Украина не снимет санкции с ОТР Bank. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет "Reuters".

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Петер Сийярто отметил, Венгрия заблокирует следующий транш военной поддержки Европейского Союза для Украины и новый пакет санкций против России. Это будет продолжаться до тех пор, пока Киев не исключит из списка запрещенных венгерский банк OTP.

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Напомним, 15 мая Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия опять мутит европейскую воду. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает критиковать Европейский союз, сравнивая нацистские идеи Адольфа Гитлера с демократическим объединением Европы. Ранее орбановские высказывания о необходимости прекратить поддержку Украины в войне против России вызвали одобрение экс-президента РФ Дмитрия Медведева, занимающегося сейчас пост замглавы Совбеза и удивляющего мир истериками в своем Телеграмм-канале. Почему венгерские власти ведут себя именно так? Как их поставить на место? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – российское общество должно понимать, что Россию ждет война, передел собственности и сфер влияния. Этот процесс был неизбежным, но война против Украины ускорила его. Такое мнение в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



