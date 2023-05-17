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Венгрия озвучила ультиматум, при котором разблокирует выделение нового транша помощи Украине от ЕС

Власти Венгрии ждут, пока Украина не снимет санкции с ОТР Bank

сегодня, 16:58
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Автор:

Кравцев Сергей

Будапешт будет продолжать блокировать военные транзиты Европейского Союза до тех пор, пока Украина не снимет санкции с ОТР Bank. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет "Reuters". 

Венгрия озвучила ультиматум, при котором разблокирует выделение нового транша помощи Украине от ЕС

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Петер Сийярто отметил, Венгрия заблокирует следующий транш военной поддержки Европейского Союза для Украины и новый пакет санкций против России. Это будет продолжаться до тех пор, пока Киев не исключит из списка запрещенных венгерский банк OTP.


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Напомним, 15 мая Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия опять мутит европейскую воду. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает критиковать Европейский союз, сравнивая нацистские идеи Адольфа Гитлера с демократическим объединением Европы. Ранее орбановские высказывания о необходимости прекратить поддержку Украины в войне против России вызвали одобрение экс-президента РФ Дмитрия Медведева, занимающегося сейчас пост замглавы Совбеза и удивляющего мир истериками в своем Телеграмм-канале. Почему венгерские власти ведут себя именно так? Как их поставить на место? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – российское общество должно понимать, что Россию ждет война, передел собственности и сфер влияния. Этот процесс был неизбежным, но война против Украины ускорила его. Такое мнение в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/hungary-blocks-next-tranche-eu-off-budget-military-support-ukraine-2023-05-16/
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