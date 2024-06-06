Основными темами на Саммите мира в Швейцарии станет продовольственная безопасность и возвращение в Украину детей, которых похитила Россия и удерживает их на своей территории. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента и секретарь санкционной группы Ермака-Макфола Владислав Власюк.



В Швейцарии состоится Саммит мира. Фото из открытых источников

Во время проходящего в Вашингтоне ежегодного "Саммита Свободы США-Украина" Владислав Власюк рассказал о важнейших темах обсуждений на Саммите мира.

"Он будет сосредоточен на таких темах, как возвращение детей в Украину, безопасность пищевых продуктов, те вещи, которые будут объединять как можно больше стран", — сказал Власюк.

Советник руководителя Офиса президента также указал, что результатом работы Саммита мира в Швейцарии станет "формула мира, особенно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности". По словам Власюка, Россия – единственная страна, которую следует обвинять в нарушении продовольственной безопасности.

"Мы уже сделали десятки поставок зерна, масла в Африканские страны, Йемен… Мы не оставляем африканские страны наедине со своей проблемой, но Россия создает эту проблему", — подчеркнул Власюк.

Напомним, что Саммит мира пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На него было приглашено более 160 стран, из которых более 100 подтвердили свое присутствие на мирном саммите.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцария за несколько дней до Саммита мира приняла неожиданное решение по Украине и отказалась одобрить пакет помощи.

Также "Комментарии" писали о важной стране, отказавшейся ехать на мирный саммит в Швейцарию. Это объяснили отсутствием там России.