В ЮАР уже не хотят приезда Путина на саммит БРИКС – нашли ему замену

Президент ЮАР Сирил Рамафоса адресовал российскому президенту Владимиру Путину предложение не рисковать своим приездом на саммит БРИКС и вместо себя отправить на саммит главу МИД России Сергея Лаврова. Однако в Москва посчитали неуместной такую просьбу, отклонив ее. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Mail & Guardian".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Президент обсуждал с президентом Путиным и посоветовал, чтобы он делегировал, желательно своего министра иностранных дел. Россиян это не устраивает, они хотят, чтобы вся их делегация приехала во главе с ним. Эти дискуссии продолжаются", — заявил Машатиле.

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Он отметил, Индия и Бразилия не согласились с предложением, чтобы перенести саммит в Китай, в то время как против предложения провести мероприятие виртуально выступили все четыре страны.

"Мы понимаем, что связаны Римским уставом, но мы не можем кого-то пригласить, а затем арестовать. Вы можете понять нашу дилемму", — отметил вице-президент ЮАР.

Он добавил, было бы весьма правильно, чтобы российский диктатор не приезжал в ЮАР.

Отметим, сегодня утром в ряде СМИ появилось заявление президента ЮАР Сирила Рамафоса о том, что саммит БРИКС состоится и все лидеры, включая президента РФ Путина, будут присутствовать лично.

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