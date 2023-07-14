logo

BTC/USD

31329.19

ETH/USD

2001.82

LTC/USD

101.08

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В ЮАР уже не хотят приезда Путина на саммит БРИКС – нашли ему замену
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЮАР уже не хотят приезда Путина на саммит БРИКС – нашли ему замену

В ЮАР уже передумали - не хотят визита Путина на саммит БРИКС, предлагают отправить Лаврова

сегодня, 16:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент ЮАР Сирил Рамафоса адресовал российскому президенту Владимиру Путину предложение не рисковать своим приездом на саммит БРИКС и вместо себя отправить на саммит главу МИД России Сергея Лаврова. Однако в Москва посчитали неуместной такую просьбу, отклонив ее. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Mail & Guardian".

В ЮАР уже не хотят приезда Путина на саммит БРИКС – нашли ему замену

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Президент обсуждал с президентом Путиным и посоветовал, чтобы он делегировал, желательно своего министра иностранных дел. Россиян это не устраивает, они хотят, чтобы вся их делегация приехала во главе с ним. Эти дискуссии продолжаются", — заявил Машатиле.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он отметил, Индия и Бразилия не согласились с предложением, чтобы перенести саммит в Китай, в то время как против предложения провести мероприятие виртуально выступили все четыре страны.

"Мы понимаем, что связаны Римским уставом, но мы не можем кого-то пригласить, а затем арестовать. Вы можете понять нашу дилемму", — отметил вице-президент ЮАР.

Он добавил, было бы весьма правильно, чтобы российский диктатор не приезжал в ЮАР.

Отметим, сегодня утром в ряде СМИ появилось заявление президента ЮАР Сирила Рамафоса о том, что саммит БРИКС состоится и все лидеры, включая президента РФ Путина, будут присутствовать лично.

Читайте также на портале "Комментарии" — 17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ордера выданы в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означает этот шаг и к чему может привести.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mg.co.za/politics/2023-07-12-give-us-a-week-mashatile-says-on-question-of-putins-brics-attendance/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!