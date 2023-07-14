В ЮАР уже не хотят приезда Путина на саммит БРИКС – нашли ему замену

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Кравцев Сергей
Президент ЮАР Сирил Рамафоса адресовал российскому президенту Владимиру Путину предложение не рисковать своим приездом на саммит БРИКС и вместо себя отправить на саммит главу МИД России Сергея Лаврова. Однако в Москва посчитали неуместной такую просьбу, отклонив ее. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Mail & Guardian".
Владимир Путин. Фото из открытых источников
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Он отметил, Индия и Бразилия не согласились с предложением, чтобы перенести саммит в Китай, в то время как против предложения провести мероприятие виртуально выступили все четыре страны.
Он добавил, было бы весьма правильно, чтобы российский диктатор не приезжал в ЮАР.
Отметим, сегодня утром в ряде СМИ появилось заявление президента ЮАР Сирила Рамафоса о том, что саммит БРИКС состоится и все лидеры, включая президента РФ Путина, будут присутствовать лично.
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