На ордер МУС закроют глаза: в ЮАР заявили, что привезут Путина на саммит БРИКС

Хотя в Кремле пока не подтверждают информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин поедет на саммит БРИКС в ЮАР, в южноафриканской стране уверяют, что не будет никаких преград, чтобы Путин лично посетил важное мероприятие. В ЮАР заявляют, что ордер на арест Международного уголовного суда не станет причиной того, чтобы Путин не приезжал, опасаясь ареста. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что мероприятие состоится и все лидеры, включая Путина, будут присутствовать лично. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет южноафриканское издание "Eyewitness News".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Ходили слухи, что это тоже может стать онлайн-саммитом – нет. Он будет лицом к лицу, глаза в глаза", – заявил Рамафоса.

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На саммите межгосударственного объединения, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР – будут присутствовать, как ожидается, лидеры по меньшей мере 22 стран мира. Для проведения мероприятия выбран крупнейший город ЮАР Йоханнесбург.

Отметим, 17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ордера выданы в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означает этот шаг и к чему может привести.

Читайте также на портале "Комментарии" — время от времени в СМИ активно обсуждается вопрос о том, что часть российских элит может предпринять конкретные меры по устранению Путина, который уже получил от Запада "черную метку" в виде ордера на арест от Международного уголовного суда? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



