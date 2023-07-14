На ордер МУС закроют глаза: в ЮАР заявили, что привезут Путина на саммит БРИКС

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Кравцев Сергей
Хотя в Кремле пока не подтверждают информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин поедет на саммит БРИКС в ЮАР, в южноафриканской стране уверяют, что не будет никаких преград, чтобы Путин лично посетил важное мероприятие. В ЮАР заявляют, что ордер на арест Международного уголовного суда не станет причиной того, чтобы Путин не приезжал, опасаясь ареста. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что мероприятие состоится и все лидеры, включая Путина, будут присутствовать лично. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет южноафриканское издание "Eyewitness News".
Владимир Путин. Фото из открытых источников
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На саммите межгосударственного объединения, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР – будут присутствовать, как ожидается, лидеры по меньшей мере 22 стран мира. Для проведения мероприятия выбран крупнейший город ЮАР Йоханнесбург.
Отметим, 17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ордера выданы в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означает этот шаг и к чему может привести.
Читайте также на портале "Комментарии" — время от времени в СМИ активно обсуждается вопрос о том, что часть российских элит может предпринять конкретные меры по устранению Путина, который уже получил от Запада "черную метку" в виде ордера на арест от Международного уголовного суда? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Обсуждения
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Бог
сегодня, 10:26
Глупые укропитеки.Если пукин уйдет,встанет настоящий патриот России и тогда режиму зеленского будет конец.Никаких гарантий его безопасности не будет,никаких поездок западных педерастов тоже.Будут уничтожены повышающие подстанции возле атомных станций и вот тогда вы узнаете,что такое настоящая война с Россией.А пока Россия лишь пытаеться поставить на путь праведный дочку-проститутку Украину.